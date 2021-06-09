没有了CentOS，对Linux用户有何影响

脸书好友推荐，利用优步叫车，寻找爱彼迎住宿，无数成功的企业证明，参与的用户越多，创造的价值越高。被经济学家称作“网络效应”的力量，同样在开源世界成功运用。开源Linux社区中，无数的程序员、团队、公司聚集于此，他们创造的代码公之于众，以开源的方式，将代码的价值发挥到极致。其中，最大贡献者，当属红帽。

不过去年红帽发布的这则博文，却引起了Linux界轩然大波。

去年12月8日这天，红帽宣布对企业Linux生态系统进行重大更改，工作重点从CentOS Linux转移到CentOS Stream，不再对CentOS社区进行投入。这也意味着，没有了CentOS，Linux用户无法按照以前的玩法，像使用RHEL一样去构筑企业级的Linux系统环境。

CentOS被抛弃，Linux用户该何去何从？

RHEL与CentOS的区别是什么？

20多年前，红帽凭借Red Hat Linux，吸引了大量商业和个人用户，拿到市场份额第一；2003年，红帽把重点放在了企业级用户——Linux商业化产品正式发布，为了弥补在开源社区的空缺，红帽发布Fedora Linux。一个是面向企业的收费版本RHEL，一个是面向社区的免费版本Fedora。



图：从Fedora到RHEL

Fedora从社区中吸收和接纳新技术，是RHEL的起点，也是每个RHEL版本的源头，RHEL根据各个开源项目在Fedora中的使用情况和社区反馈，选取其中成熟稳定的功能和版本，基于某一个Fedora的发行版本fork出来的一个分支，对其做进一步的QE/QA、压力测试、和其他商业公司进行软硬件兼容测试、安全认证和加固等等一系列的工作之后，发布的面向生产环境的有技术支持和服务的企业级Linux发行版本。

从社区到企业，RHEL实现了开源软件的华丽转变，但也意味着，用户要得到相应的服务与技术支持，必须订阅购买。但对于预算紧张的小企业来说，CentOS的诞生，提供了一顿丰盛的“免费的午餐”。

可以说，CentOS是RHEL的复制粘贴。它们出自完全相同的源代码，但去掉了LOGO和商标等有版权的内容，CentOS社区发布版继承了其所有功能，但红帽并不向用户提供商业支持，不对其进行任何保证，这是CentOS与RHEL最大的区别。同时，CentOS也不受法律保护、没有生命周期、没有发布者提供服务等。不过，但这并不影响无数程序员的追捧，据了解，CentOS在X86服务器上非付费Linux发行版装机量位列第一。

CentOS停止支持，对哪些用户带来了影响？

多年来，CentOS深受Linux用户的喜爱，拥有无数铁粉。红帽宣布停止维护后，很多前CentOS用户不得不为未来做长久打算。比如，CentOS 8生命结束时间为2021年12月31日，这让很多刚刚部署CentOS 8的企业措手不及，留给他们的迁移到其他操作系统的时间仅仅一年。

CentOS停止支持，CentOS Stream将会继续服务，然而角色和定位与过去完全不同。过去，CentOS作为RHEL的下游，紧随RHEL的发布节奏，瀑布式开发、并定期发布自己的版本；现在，CentOS Stream是RHEL的上游，RHEL在CentOS Stream中选择其中成熟稳定的功能，加入到自己的开发和生态中。CentOS Stream缩短了RHEL环境中各个方面的开发人员之间的反馈循环，使得在红帽在设计RHEL的未来版本时，更容易听到来自个人贡献者、大型合作伙伴不同的声音。

CentOS Stream将提供一个有新特性的RHEL内核以及新特性的“滚动预览”，也就是说CentOS Stream并没有8.0、8.1、8.2等小版本号，只有“最新版”，无疑，作为RHEL中的滚动发行版，CentOS Stream并不太适合在生产环境中使用。

在这个变化之下，对于使用CentOS或者是基于CentOS做产品开发，卖产品而非卖Linux的用户来说，产生的影响不会很大，他们仍可以用CentOS Stream直接做相应的开发，而且在开发中得到红帽的支持，新特性的获取会比原来更快一些。原先CentOS与RHEL有三个月左右的时间差，用于版本沉淀，现在任何一个新功能实时就可以追加到CentOS Stream中。

如果是某些用户真的把CentOS做成商业版本向外出售，可能会受一定影响，因为他们没有办法再去找到与RHEL对应的CentOS版本做补丁升级，也就是说他们没有办法再构建自己的升级维护体系了。

但是，对于那些依照红帽的规则来运营、基于CentOS进行开发、发布CentOS支撑的产品的用户来说，影响来说相对可控。尽管无法得到和RHEL、CentOS一样稳定的版本，但从积极的一面来看，首先，红帽在CentOS Stream上提供的工具和性能都是实时更新且更完整的。另外，用户可以更及时地从红帽拿到相应的开发资源。

只不过，留给他们的迁移时间，并不多了——CentOS 7生命结束时间为2024年6月30日，CentOS 8生命结束时间为2021年12月31日，且不会再有CentOS 9发布。大量的CentOS用户何去何从？毕竟，CentOS已寿终正寝，他们需要找到新的替代品。

红帽对CentOS向RHEL迁移提出的支持和服务

前面提到，CentOS Stream并不适合在生产环境中使用，对于那些对稳定性、安全性、可靠性要求相对较高的企业来说，迁移到RHEL可能是更为合适，毕竟CentOS本身就源于RHEL，回归本家是最稳妥的选择。术业有专攻，红帽对CentOS向RHEL迁移提出一系列的支持和服务，比如CentOS迁移规划工作坊等，覆盖CentOS客户迁移规划咨询服务，确保迁移过程的稳定与安全。

红帽对于迁移的经验是要分三步走——分析、转化、重启。

首先，对企业中的系统信息进行收集，确定所需的RHEL相关库，比较原始操作系统与第三方软件包；其次，具体的转换工作包括删除黑名单包、为订阅安装包、订阅系统、更换软件包等等。最后，列出未更换的包，重新启动到RHEL内核。

在迁移过程中，红帽尽量使用自动化工具，以期望迁移完成之后用户能够直接形成一个自动化管理体系，不仅仅可以完成从CentOS到RHEL的自动化迁移工作，也可以完成一些日常工作，例如自动化的基线检查、Linux生命周期管理包括自动入维、自动退维、自动更新等工作，建立用户自动化数据管理中心。其中，贯穿始终的，还有现场交流、数据收集、技术方案、技术交流等帮助用户获得最佳实践。

结语

免费使用RHEL的时代，已经过去。不过从另外一个角度来看，开源开发的模式并非一成不变；它在时刻动态发展和演变，从而适应企业和社区的新需求，替代CentOS的CentOS Stream，是进一步推动Linux创新的另外一种方式。只不过对于用户而言，在短期内确实有些难以接受。