裁员？甲骨文中国：这个锅我们不背！

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ZD至顶网软件频道消息： 1月17日，网上一则关于“甲骨文中国研发团队裁员200人，职位回流美国”的消息铺天盖地。ZD至顶网记者第一时间连线甲骨文中国公司核实该信息。甲骨文中国相关负责人表示，这回，甲骨文中国真的成了背锅侠。
相关报道称，甲骨文研发北京的同事收到来自BU老大的邮件，邮件中提到由于市场变化，公司开始整合各研发中心资源公司在云计算方向发力，并称中国将裁员200余人。此外，报道还称，此次裁员行动可能与前不久甲骨文CEO卡兹对川普政府的承诺有关。
对此，甲骨文中国相关负责人表示，报道中提到的裁员确实存在，主要属于Solaris方面的研发，但是人数却并没有200那么多，并且最重要的是，所有裁员行为都与甲骨文在中国市场的业务无关。
据了解，甲骨文中国成立于1989年，目前在北京、深圳、南京、苏州、上海建立了5个研发中心：
而这五个研发中心都与传闻中裁员的Solaris研发团队没有关系。那么，Solaris裁员的消息源自何处呢？
事实上，早在去年12月初，美国裁员网站TheLayoff.com上就爆料，甲骨文将停止Solaris的开发，并且将有一半左右的开发人员将被裁撤。另外，在不久前，有媒体报道称，Oracle Solaris Unit VP Bill Nesheim曾表示，甲骨文会将更多的研发精力放在云上。该言论也被视为Solaris裁员的佐证之一。
我们回头再看一下Solaris，这是24年前SUN研发的一款类似Unix的操作系统，主要面向SUN工作站和服务器类产品，随后甲骨文收购SUN后，市场需求变化，Solaris已经失去发展动力。因此，先不管裁员的真假和规模，至少如果甲骨文针对市场变化进行相关调整，这种举动其实属于正常的公司行为，至少从现有的情况看，并没有任何证据证明与川普政府有关。
至于甲骨文正在大步向云转型，也是不争的事实。今年一月，甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋在ZD至顶网百位意见领袖寄语2017中提到：云将会成为未来主流趋势，尤其在SaaS方面，制造业、服务业、零售业打头阵，云产品及服务正一步步深入企业业务腹地。甲骨文面对本土市场对云业务的需求，促进本土市场发展的初心不变， 我们在产品、流程及组织架构、合作伙伴、人才四个维度全面发力，重新定义云端格局。
事实上，甲骨文一直在持续招募云计算人才，从2015年起开始在亚太区招募超过1000名云销售，其中中国市场超过200人。今年11月，甲骨文与腾讯云携手将甲骨文云正式落地中国，并开启了更大规模的合作伙伴招募计划。种种行动，都显示了甲骨文向云转型的决心，以及对中国市场的重视。
巨头转身不是易事，涉及到产品、流程、组织架构、合作伙伴、人才等多方面的调整，尤其是人才储备和培养更是重中之重，今天，甲骨文中国更是刚刚发布了大量云计算人才的招募计划，以此为甲骨文在中国的云市场发展提供动力。
综合评分：8.41667 分
云能力：8.4 分
营业额：371.2亿美元[2012]
云服务：甲骨文云计算
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