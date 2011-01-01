裁员？甲骨文中国：这个锅我们不背！

1月17日，网上一则关于“甲骨文中国研发团队裁员200人，职位回流美国”的消息铺天盖地。ZD至顶网记者第一时间连线甲骨文中国公司核实该信息。甲骨文中国相关负责人表示，这回，甲骨文中国真的成了背锅侠。

ZD至顶网软件频道消息： 1月17日，网上一则关于“甲骨文中国研发团队裁员200人，职位回流美国”的消息铺天盖地。ZD至顶网记者第一时间连线甲骨文中国公司核实该信息。甲骨文中国相关负责人表示，这回，甲骨文中国真的成了背锅侠。



相关报道称，甲骨文研发北京的同事收到来自BU老大的邮件，邮件中提到由于市场变化，公司开始整合各研发中心资源公司在云计算方向发力，并称中国将裁员200余人。此外，报道还称，此次裁员行动可能与前不久甲骨文CEO卡兹对川普政府的承诺有关。



对此，甲骨文中国相关负责人表示，报道中提到的裁员确实存在，主要属于Solaris方面的研发，但是人数却并没有200那么多，并且最重要的是，所有裁员行为都与甲骨文在中国市场的业务无关。



据了解，甲骨文中国成立于1989年，目前在北京、深圳、南京、苏州、上海建立了5个研发中心：

北京研发中心在2011年投入使用，也是甲骨文在中国最大的研发中心，目前入驻的机构主要是甲骨文中国研发开发中心和甲骨文解决方案中心，负责云开发、Linux、Oracle Spatial、虚拟化技术、服务器技术和应用开发；

深圳研发中心主要负责Oracle电子商务套件、嵌入式数据库系统开发、集群开发、Flexcube产品、服务器技术产品测试。融合金融云开发、Real World Performance、数据库和融合中间件测试等；

上海研发中心主要负责公共云平台开发、大数据云套件、Oracle数据集成、Oracle Enterprise Manager Cloud Control及Oracle应用程序测试套件、企业管理器等；

苏州Agile研发中心主要负责Agile产品生命周期管理开发、Fusion SCC and PLM for Process开发、Value Chain Planning开发、Fusion Manufacturing开发、Fusion虚拟化开发等；

南京研发中心主要负责电信行业软件开发。

而这五个研发中心都与传闻中裁员的Solaris研发团队没有关系。那么，Solaris裁员的消息源自何处呢？



事实上，早在去年12月初，美国裁员网站TheLayoff.com上就爆料，甲骨文将停止Solaris的开发，并且将有一半左右的开发人员将被裁撤。另外，在不久前，有媒体报道称，Oracle Solaris Unit VP Bill Nesheim曾表示，甲骨文会将更多的研发精力放在云上。该言论也被视为Solaris裁员的佐证之一。



我们回头再看一下Solaris，这是24年前SUN研发的一款类似Unix的操作系统，主要面向SUN工作站和服务器类产品，随后甲骨文收购SUN后，市场需求变化，Solaris已经失去发展动力。因此，先不管裁员的真假和规模，至少如果甲骨文针对市场变化进行相关调整，这种举动其实属于正常的公司行为，至少从现有的情况看，并没有任何证据证明与川普政府有关。



至于甲骨文正在大步向云转型，也是不争的事实。今年一月，甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋在ZD至顶网百位意见领袖寄语2017中提到：云将会成为未来主流趋势，尤其在SaaS方面，制造业、服务业、零售业打头阵，云产品及服务正一步步深入企业业务腹地。甲骨文面对本土市场对云业务的需求，促进本土市场发展的初心不变， 我们在产品、流程及组织架构、合作伙伴、人才四个维度全面发力，重新定义云端格局。



事实上，甲骨文一直在持续招募云计算人才，从2015年起开始在亚太区招募超过1000名云销售，其中中国市场超过200人。今年11月，甲骨文与腾讯云携手将甲骨文云正式落地中国，并开启了更大规模的合作伙伴招募计划。种种行动，都显示了甲骨文向云转型的决心，以及对中国市场的重视。



巨头转身不是易事，涉及到产品、流程、组织架构、合作伙伴、人才等多方面的调整，尤其是人才储备和培养更是重中之重，今天，甲骨文中国更是刚刚发布了大量云计算人才的招募计划，以此为甲骨文在中国的云市场发展提供动力。



