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微软最终确定了中文定制的Windows 10版本

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大约一年前，微软的官员们表示，他们正在与中国的技术和国防企业中国电子科技集团公司（CETC）合作开发中国政府批准的Windows 10版本。

作者：刘新萍 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年3月22日

关键字：定制 Windows 10 微软

ZD至顶网软件频道消息： 据报道，微软准备开始销售针对中国市场开发的Windows 10定制版本。

大约一年前，微软的官员们表示，他们正在与中国的技术和国防企业中国电子科技集团公司（CETC）合作开发中国政府批准的Windows 10版本。

那时候，微软的官员们对于这个被称为专供版的Windows 10版本和其他的Windows 10版本有哪些不同不愿多说。只提了中文版将删除一些消费者应用程序和功能，以便让Windows 10变得更易于管理和安全。

截止今日仍然不愿多谈他们为定制化的、经中国政府批准的Windows 10版本做了什么。根据《中国日报》报道，该版本已经通过"三大企业客户"测试，更为安全可控。

在微软与CETC成立合资公司之前，中国政府以信息安全的名义叫停了政府采购市场对Windows的采购。

中国政府于2014年5月禁止在政府电脑上使用Windows 8，并在几个月后以反垄断调查的名义突击搜查了该公司的办公室。微软希望新版本的Windows 10能够为该公司打通重新进入中国这个利润丰厚市场的途径。

据悉，微软于2016年5月关闭了MSN中国门户网站，根据之前一年同百度的协议，Baidu.com成为中国用户Windows 10的Edge浏览器的默认主页和搜索引擎。

有趣的是：据《中国日报》报道，微软目前在中国拥有超过7万家Azure云服务的企业客户，高于一年前的65,000家。微软通过与中国的世纪互联宽带数据中心有限公司合作，可以在中国提供Azure和Office 365服务。

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