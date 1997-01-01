2017微软Tech Summit， 走过地表最强开发工具Visual Studio 20年

你是一个传统.NET程序员吗？你错过了移动互联网时代了吗？你错过了人工智能时代吗？用现有技术撸起袖子大干一场吧！微软Tech Summit 2017让你利用已有技术快速搭建基于人工智能为先、云为先的移动应用！

你是一个传统.NET程序员吗？你错过了移动互联网时代了吗？你错过了人工智能时代吗？用现有技术撸起袖子大干一场吧！还是那个.NET、还是那个熟悉C#、还有那个地表最强Visual Studio，微软Tech Summit 2017让你利用已有技术快速搭建基于人工智能为先、云为先的移动应用！

2017年10月31至11月3日，由微软举办的Tech Summit 2017技术暨生态大会将在北京盛大举办。本次年度云端盛典包括了以“云・道”为主题的微软中国合作伙伴大会开场、以“智・远”为主题的147场技术实战和经验分享课程以及人工智能之夜、混合现实之夜、加速器之夜、女性之夜等主题狂欢夜活动。

今年的微软Tech Summit 2017正值微软开发工具Visual Studio 20周年。根据开发工具软件PYPL指数显示，2017年8月份搜索最多的前三大IDE开发工具软件分别是Visual Studio、Eclipse和Android Studio，其中后二者均为开源IDE，而Visual Studio是全球最受欢迎的通用商用软件开发工具。PYPL指数基于Google trends，通过分析在 Google 上搜索 IDE 的频率（次数）而得出。

在TIOBE 2017年6月编程语言排行榜中，前六大流行编程语言分别是Java、C、C++、Python、C#和Visual Basic .Net，这六大流行编程语言中有4个是微软原生支持，同时Visual Studio也支持Java和Python。TIOBE编程语言社区排行榜为编程语言流行趋势的一个指标，使用诸如 Google、MSN、Yahoo!、Wikipedia、YouTube 以及 Baidu 等搜索引擎进行排名计算。

1997年1月微软推出了Visual Studio 97，这是微软首次尝试多种语言使用同一种开发环境。Visual Studio 97包含了当时大部份由微软推出的设计工具，如Visual Basic 5.0、Visual C++ 5.0、Visual J++ 1.1、Visual FoxPro以及Visual InterDev。随着Borland公司2009年被收购、Oracle前不久退出J2EE，微软成为唯一还在坚持的大型商用软件开发工具公司，而且已经坚持了20年之久。

20年来，微软Visual Studio开发工具以易学易用、功能齐全而闻名。2017年新推出的Visual Studio 2017版本，整合了.NET Core、Azure 应用程序、微服务（microservices）、Docker容器等所有应用框架。Visual Studio 2017 with Xamarin 让开发者更快地为Android、iOS 和 Windows创建移动应用。Visual Studio 2017 for Mac正式版，让开发者为macOS开发移动平台、网络和云端应用。而在最新的微软Ignite大会上，微软还宣布Visual Studio将支持量子计算，以及微软为量子计算所新开发的编程语言。

Visual Studio在过去15年一直是整个Windows开发的基础，微软在2015年宣布免费推出轻量级的跨平台Visual Studio Code编辑器，可在Window、Mac以及Linux等操作系统中运行，支持超过30多种开源语言，2017年将推出2.0版本。截止到2017年3月，Visual Studio Code也已达到全球130万月活用户量。微软还开源了.NET Core框架，极大提升了开发者的生产力。

在云端开发方面，微软Visual Studio 2017为Visual Studio企业版订阅用户和Dev Essentials会员带来了全新体验：Enterprise DevOps Accelerator为企业提供实践大规模DevOps所需的一切，其中包括Visual Studio 企业版，可获得持续集成（CI）和云负载测试持续部署服务、Azure计算资源折扣、专家上门针对DevOps的指导等服务。

Visual Studio凝聚了微软在云时代的软件开发思想与实践晶华总结，微软Visual Studio掌门人、微软全球资源副总裁潘正磊将亲自在微软Tech Summit 2017上分享云时代微软研发的秘密。

在潘正磊主导之下的微软DevOps转型工程，通过紧密沟通和简化流程，确保了云应用软件的规划、开发与测试、发布与产品上市等环节，成功缩短产品更新与上市速度。微软Visual Studio Team Services更让开发与测试研发人员参与到云服务的运营维护，打破开发与系统运维团队之间的隔阂。

华为有10万研发人员，其中超过2万为软件研发人员，他们在大量使用C和C++等语言，而最终的运行环境是VxWorks、Linux等嵌入式环境。在应用Visual Studio 2017 以后，可以实现一键代码部署到Linux上，并在Windows 上远程调试Linux上运行的代码程序，极大提高了开发效率。微软Tech Summit 2017将带来华为应用微软DevOps提高C++研发效率的企业实践。

博时基金是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，也是国内首家实现自主开发能力的基金公司。博时基金把微软平台和开源容器化技术相融合构建自己的DevOps平台，博时基金的研发团队在此平台上实现了由分散到集中的模式变化，经历了敏捷与传统研发的流程融合，更经历了研发团队的思维转变。微软Tech Summit 2017将深入探讨博时基金的研发变革。

针对制造业场景，整合Visual Studio Online、Mobile Center和Microsoft Teams三大工具，可推进制造业的DevOps转型、强化开发与维运一体化，让制造企业IT人员不用再建设和维运自己的DevOps服务平台，而把更多的精力转换到企业流程与系统开发。基于混合云的企业DevOps架构，再结合Application Insights作为运维工具，微软Tech Summit 2017将带来制造业DevOps之道。

除了企业与行业实践外，微软Tech Summit 2017还将给企业领导带来一堂DevOps课。源自互联网企业的DevOps是否适合传统企业？许多传统企业DevOps项目遇到了组织、文化等转型等问题。DevOps方法是推动企业数字化转型不可或缺的环节之一，但来自企业领导自上而下的支持、评估与参与，是DevOps成功的关键。传统企业DevOps转型那点事，将在微软Tech Summit 2017上得到答案。

利用认知服务、聊天机器人、持续发布平台和容器技术，实现完全无人工干预的自动化运维场景。微软Tech Summit 2017还将针对应用研发过程参与者众多、版本复杂、环境复杂、过程复杂等问题，利用一套标准化人工智能自动化运维体系实践整个DevOps过程，帮助企业IT简化流程、提高效率、加速发布、节约成本。

在微软Tech Summit 2017上，微软最热门的云服务、容器服务、大数据分析、DevOps、开发平台、编程语言、物联网、人工智能等拳头产品技术的首席开发经理与架构师们也将悉数到场。今年的Tech Summit将是微软在云计算、人工智能、物联网、大数据、混合现实、安全、数字化转型等新技术和实践领域的最集中、最全面、最大规模的分享大会，是企业业务决策者、技术决策者、开发者、IT专业人员们不能错过的年度盛典！

报名链接：https://www.microsoft.com/china/techsummit/2017/