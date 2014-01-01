2017微软Tech Summit，见证新微软的Freestyle 

在过去的四年间，微软在CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的带领下，市值猛增2500亿美元。微软开始了云计算时代的Freestyle。

在过去的四年间，微软在CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的带领下，市值猛增2500亿美元。这一切都开始自2014年3月，在萨提亚·纳德拉成为微软新一任CEO几周后的首个新闻发布会上，微软发布了首个面向苹果iPad的微软Office套件产品；而在2014年10月，Satya再次在新闻发布会上公开宣示了微软对Linux和开源世界的“真爱”。自此，微软开始了云计算时代的Freestyle。

2017年10月31至11月3日，由微软举办的Tech Summit 2017技术暨生态大会将在北京盛大举办。本次年度云端盛典包括了以“云?道”为主题的微软中国合作伙伴大会开场、以“智?远”为主题的147场技术实战和经验分享课程以及人工智能之夜、混合现实之夜、加速器之夜、女性之夜等主题狂欢夜活动。

本次微软技术年度盛典上，微软将全面展示云计算时代的Freestyle。截止到2017年6月30日的微软2017财年第四财季中，微软智能云服务收入增长11%、达74亿美元，其中微软Azure当季收入增长97%。此外，包括Azure、Office 365企业版、Dynamics以及其它企业云服务的微软企业云服务年化收入达到189亿美元，有望在2018财年超过200亿美元。

在2017年6月16日，Gartner公布的2017年全球云计算IaaS魔力象限中，AWS与微软成为其中“领导者”象限的唯一两家入选企业。而AWS与微软云的营收之和，远超过其后的8家云厂商总和。截止到2017年7月，微软在全球共有40个Azure数据中心区域，其中包括4个即将开放的数据中心区域。

Gartner进一步指出，因为对以Linux为代表的开源技术的全面支持，让Azure成为了一个极具吸引力的开发和部署云平台，特别是针对新型云原生应用。事实上，今天的Azure支持极为广泛的开源技术，包括开源软件和系统在内的服务器操作系统、各类编程语言、框架、软件包、开发工具、数据库以及客户端设备等。

微软Azure云的Freestyle包括：可以运行与 Docker集成的Linux容器，也可以连接MySQL、Redis 开源数据库的 PaaS 服务，还能使用 JavaScript、Python、.NET、PHP、Java 和 Node.js 等广泛的开发语言，而生成的应用软件可适用于iOS、Android和Windows等设备。

以“微软爱开源”为基本原则，Azure云服务支持数百万开发人员和IT专业人员所喜爱的开源技术，微软开源技术中心与 Azure 的工程师团队以及各大开源社区紧密合作为客户提供“业界最佳”工具和技术进行设计、开发、部署并管理云服务和应用，保障其在技术与培训上的现有投资。

2016年3月，微软进一步宣布微软SQL Server on Linux计划，率先把微软SQL Server核心关系型数据库功能迁移到了Linux操作系统上。这是微软旗舰数据库产品问世20多年来，首次登陆Linux系统。2017年10月，微软宣布将推出SQL Server 2017，首次实现了跨Windows、Linux和Docker容器等平台，让开发者能够在自己喜欢的环境中使用熟悉的编程语言进行开发。

目前，在中国运行的Azure平台上，有超过一半的虚拟机运行的都是Linux。作为首个正式在华商用的国际公有云服务，截止2017年5月的三年来，由世纪互联运营的微软智能云Azure已经在中国市场推出了超过60项国际水准云服务、在华解决方案合作伙伴超过1000家、企业客户数量超过8万家。

微软Azure成为了中国开发者和IT从业人员的“真爱”。2017年4月19日，在中国信息通信研究院主办、云计算开源产业联盟承办的"全球云计算开源峰会"上，微软.NET CORE开发平台获得由峰会评选出的“尖峰开源技术”奖，标志着国内开源社区对微软的肯定。

微软在云计算时代的Freestyle还包括对安卓手机的“任性”支持。2017年4月，微软在中国发布了全新安卓手机端 Office Mobile 应用，实现了 Word、Excel、PowerPoint “三合一”，中国也是此次发布的首发国家，为中国消费者带来完整的移动办公体验。此外，微软Office 365还与拥有超4亿用户的腾讯微云连接起来，可在微云网页里直接编辑文档、计算报表和可视化展示数据。

微软在云计算时代的Freestyle，用微软CEO萨提亚·纳德拉的话来说，就是以用户和开发者的需求为中心。在微软Tech Summit 2017技术暨生态大会上，将全面感受到一个新微软的Freestyle。

微软Tech Summit 2017将分享如何在微信中集成Office 365，把Office 365的高效生产力延伸至微信端：带给企业安全可控的移动端办公能力，赋予员工便捷灵活的沟通和协作体验，同时给第三方合作伙伴带来新业务拓展的机会。例如，随时发起群聊并在群聊中即时展开基于文档的协作、搭建企业问答平台以及接收和搜索企业信息、基于SharePoint和OneDrive for Business的企业文档及信息管理对话聊天存档、在微信中轻松开发基于Office 365的移动应用等。

Cloud Foundry 是为云应用打造的开发、运维、发布的开源开放系统，可以轻松整合多平台、多语言框架和各种云服务并提供简捷的开发运维自动化界面。Cloud Foundry已经成功地帮助许多大企业建立了最新的云服务平台，如GE的Predix、SAP的Hanna Cloud以及最新支持Azure Stack等。微软Tech Summit 2017将介绍Cloud Foundry on Azure的架构、DevOps的一体化体验，以及Azure Stack上的环境和场景等。

微软旗舰产品SQL Server让许多开源平台用户在Linux操作系统就能轻易享用到10x倍数的In-memory高速处理效能、跨越Windows与Linux间的TDE数据库加密零时差平移、整合Azure Blob或是AWS S3最为数据库储存空间、从Linux平台中直接看出MySQL与Oracle和SQL Server整体差异等等，欢迎参与微软Tech Summit 2017上的SQL Server on Linux实战课程！

今年的Tech Summit将是微软在云计算、人工智能、物联网、大数据、混合现实、安全、数字化转型等新技术和实践领域的最集中、最全面、最大规模的分享大会，是企业业务决策者、技术决策者、开发者、IT专业人员们不能错过的年度盛典！

报名链接：https://www.microsoft.com/china/techsummit/2017/