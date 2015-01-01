 Salesforce在2018财年销售额突破100亿美元，但增长势头放缓了

Salesforce报告的季度财报和年度财报靓丽非凡，但是也显示出增长的势头正在放缓。

至顶网软件频道消息： Salesforce报告的季度财报和年度财报靓丽非凡，但是也显示出增长的势头正在放缓。

第四季度收入超出了预期3000万美元，达到了28.5亿美元，同比增长24%。全年营业收入为104.8亿美元，增长25%。这两个数字和去年同期相比都下降了一至两个百分点。毛利为77亿美元，折合每股大约33美分至34美分。

该公司预计增长势头将继续保持强劲，不过也会略微放缓：2019年收入预计为126亿美元至126.5亿美元，增长20至21个百分点。

还有很多好消息：未结账的递延收入在本季度结束时达到133亿美元左右，比2017财年的27％上涨了48％。该公司的高管们表示，这是一个迹象，表明客户正在进行更大、更长期的交易，并表示该公司在一年内已增加了2000万美元的关系数量。

所有这些销售都造成了另一个问题：如何在不削减利润的情况下支付所有应付的销售佣金。

该公司的销售云（Sales Cloud）现在的年销售额为37亿美元，领先于Service Cloud的31亿美元和“平台和其他”的21亿美元。市场营销和商务云（Marketing and Commerce Cloud）增长了33％，并且每年的年销售额接近16亿美元。它需要保持这样的增长速度，或者更快，才能在这个迅速增长的领域中对抗Adobe这样的竞争对手。

Marc Benioff对投资者表示，该公司目前的年收入达到200亿美元，并表示美国的经济状况将有助于Salesforce比其他任何软件公司都要更快地做到这一点。他说：“每一个首席执行官都在利用积极的经济环境，同时也通过国内减税来加速他们的数字化转型。”

美国的减税措施也将有所帮助：该公司表示将其预期的长期非美国通用会计准则税率从34.5％降至21.5％。Benioff对该公司的“爱因斯坦”人工智能工具也表示乐观，表示其现在每天产生10亿次洞察，并被客户视为能够增加价值。



