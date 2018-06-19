Red Hat更改其开源许可规则

Linux领头羊Red Hat公司宣布，从今开始所有新的由Red Hat发起的使用GNU General Public License(GPLv2)或GNU Lesser General Public License (LGPL)v2.1许可的开源项目预计将作为对GPLv3许可证的一个补充

至顶网软件频道消息： 从编程圈子之外来看，软件许可似乎并不重要。然而，在开源领域，授权是非常重要的。

因此，当Linux领头羊Red Hat公司宣布，从今开始所有新的由Red Hat发起的使用GNU General Public License(GPLv2)或GNU Lesser General Public License (LGPL)v2.1许可的开源项目预计将作为对GPLv3许可证的一个补充，这是一件大事。

这两个较老的开源许可证已经被广泛使用。GPLv3的发布提供了一种快速终止方法，让开发人员有机会修复许可证的合规性错误。GPLv3中的终止策略为企业修复许可错误和错误提供了一种途径，允许执行符合社区规范的许可证合规性。

其他公司如CA Technologies、思科、HPE、微软、SAP和SUSE也都采用了类似的GPL策略。

当然，这并不适用于Linux本身。Linus Torvalds已经非常清楚地表明，Linux现在将永远处于GPLv2之下。

那么，这意味着什么？内核开发人员提出了最简单的解释：

* 如果你停止所有违反本许可证的行为，则特定版权持有人的许可证将暂时恢复（a），除非版权持有人明确且最终终止了你的许可，以及永久性地（b），如果版权持有人未能在停止后60天之内以某种合理的方式将违规行为通知给你。

* 此外，如果版权所有者以某种合理的方式通知你有关违规行为，则你从特许版权所有者那里得到的许可会永久恢复，这是你第一次收到来自该版权所有者的违反本许可的通知；并且你在收到通知之后的30天之前要修复违规行为。

这么做目的是什么？Red Hat解释说：“我们提供这些保障的意图是鼓励更多地使用该软件。我们希望公司和个人使用、更改和分发此软件。我们希望以公开和透明的方式与用户合作，以消除任何关于我们对合规或执行的期望的任何不确定性，因为这可能会限制软件的普及。我们认为法律诉讼是最后的手段，只有在其他社区努力未能解决问题时才会启动。”

Red Hat在其新的立场声明中解释说，GPLv2和LGPL已经让人们认为自动许可终止和版权侵权索赔可能是由于单一的无意违规行为造成的。事实上，一些人认为，即使版权持有人没有在寻求法律追索权之前告知侵权者所发生的事情，单独侵犯版权也可能导致诉讼。

在Red Hat的非商业软件系列中，WildFly、GlusterFS和Pulp项目都增加了该语言。这些都提供了Red Hat的JBoss Middleware、Red Hat Gluster Storage和Red Hat Satellite产品的核心组件。其他考虑了这种许可保护并且是基于Red Hat的项目包括：Anaconda，Red Hat的操作系统安装程序；Candlepin；Cockpit服务器管理器；Koji，RPM包构建器。

为什么在Red Hat Enterprise Linux（RHEL）已经包含治愈承诺语言的时候，Red Hat会特别关注这个问题？Red Hat高级商业顾问Richard Fontana解释说：

“选择许可是合法决策的一种形式，只要我还在Red Hat工作，工程师就可以在一定范围内为他们维护的项目选择许可（例如，从一小部分广泛使用的、事实上的标准许可中做选择），这不仅反映了我们公司赋予开发人员权力的传统，而且我们认为工程师通常最有能力为围绕他们项目不断增加的用户和贡献者群体制定适当的许可战略。”

无论是以前还是今天，许多Red Hat工程师都选择为他们的项目选择了GPLv2或LGPLv2.1。随着时间的推移，这些通常都包含了来自Red Hat以外的版权所有者的贡献。

因此Fontana说：“我们正在将GPLv3终止政策扩展到我们的GPLv2 / LGPLv2.1代码用户中，因为我们认为这就是正确的做法。治愈许可为我们的代码用户提供了额外的保障，即使由于误解或其他原因，第三方重新分发我们的代码而导致临时许可证不合规......我们希望其他人也将加入其中，向开放源代码社区提供保障，欢迎修复不合规的行为。”

他说得很好。 如果你的企业或组织正在使用没有版权治愈承诺语言的许可证创建开源软件，那么考虑采用一种这样的语言是明智的做法。对于任何潜在的合法合作伙伴和客户来说，确保他们不用对贡献或者使用你的软件有任何担忧，这还有很长一段路要走。



