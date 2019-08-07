Red Hat Enterprise Linux 7最终版发布

几乎三分之一的服务器都在运行Red Hat Enterprise Linux（RHEL，RHEL 7平台的最终版本）。当然，正如IBM-Red Hat收购显示的那样，Red Hat已经不仅仅是Linux的，它还关乎对云的支持。

几乎三分之一的服务器都在运行Red Hat Enterprise Linux（RHEL，RHEL 7平台的最终版本）。当然，正如IBM-Red Hat收购显示的那样，Red Hat已经不仅仅是Linux的，它还关乎对云的支持。最后一个RHEL版本，RHEL 7.7通过其内置的混合云和多云支持来证明了这一点。

但是，首先，我们来看看RHEL 7.7的Linux基础。从现在开始，RHEL 7.7将在RHEL 10年生命周期内进入维护阶段I（Maintenance Phase I）。维护阶段I强调维护生产系统的基础架构稳定性和可靠性。未来的次要版本将全部涉及安全性和稳定性补丁。如果你需要新功能，请等待RHEL 8。

当你想要实现这一目标时，Red Hat提供的迁移工具（包括就地升级）可以从RHEL 7.x转换为RHEL 8。你不用觉得被催促。你的RHEL 7将能够一直使用到2024年。

从现在开始，你可能不需要重新启动RHEL 7.7实例。它引入了实时修补Linux内核支持。你可以使用它来应用内核更新，以修复紧急（Critical）或重要常见漏洞和风险暴露（CVE）。

RHEL 7.7最重要的更新是对最新一代企业硬件的支持以及最近披露的ZombieLoad漏洞的补救措施。不幸的是，RHEL对底层英特尔芯片问题无能为力。这意味着你的处理器在许多作业上仍然将会运行得更慢。但另一方面，所有操作系统都是如此。

最新的RHEL 7还包括网络堆栈性能增强功能。在此版本中，你可以将虚拟交换操作卸载到网络接口卡（NIC）硬件上。这意味着，如果你使用虚拟交换和网络功能虚拟化（NFV），你将在云和容器平台（如Red Hat OpenStack Platform和Red Hat OpenShift）上获得更好的网络性能。

RHEL 7.7用户还可以使用Red Hat的新预测问题解决工具：Red Hat Insights。它使用基于软件即服务（SaaS）的预测分析方法，在系统出现问题之前发现、评估和缓解潜在问题。

对于开发人员，RHEL 7.7附带了Python 3.6解释器，以及pip和setup工具实用程序。以前，Python 3版本仅作为Red Hat Software Collections的一部分提供。展望未来，Python 3是RHEL 8默认的Python。换句话说，如果你仍在运行Python 2程序，那么现在就应该开始迁移到Python 3了。

RHEL 7.7 Red Hat Image Builder现在支持云中迁移。此功能也在RHEL 8中，使你可以轻松地为云和虚拟化平台（如Amazon Web Services（AWS）、VMware vSphere和OpenStack）创建自定义RHEL系统映像。

为了帮助云原生开发人员，RHEL 7.7在RHEL工作站上完全支持Red Hat的分布式容器工具包——buildah、podman和skopeo。在桌面上构建之后，程序员可以使用Red Hat Universal Base Image在混合云中构建、运行和管理容器化应用程序。

正如RHEL副总裁兼总经理Stefanie Chiras在一份声明中所说：“由于混合云作为关键任务工作负载的首选生产环境，因此保持所有IT足迹的稳定性和一致性是关键。”

RHEL 7.7现在正在通过红帽的门户网站（Red Hat Customer Portal）提供给当前的红帽企业Linux订阅用户。