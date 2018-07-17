Salesforce以8亿美元收购AI营销初创公司Datorama

Salesforce.com今天宣布，已经签署协议收购Datorama，这家初创公司基于云的营销平台已经被超过3000家企业组织所使用，包括PepsiCo、IBM和Unilever PLC。

至顶网软件频道消息：Salesforce.com今天宣布，已经签署协议收购Datorama，这家初创公司基于云的营销平台已经被超过3000家企业组织所使用，包括PepsiCo、IBM和Unilever PLC。

Datorama这些令人印象深刻的客户也许很好地解释了这次收购的巨额报价。据两位消息人士告诉以色列报纸CTech，Salesforce将为收购这家初创公司支付超过8亿美元，而Datorama到目前为止仅融资了5000万美元。

两家公司并没有给出交易何时完成的时间表。但Datorama首席执行官Ran Sarig在博客文章中表示，Salesforce将把Datorama的产品整合到其Marketing Cloud中。

Datorama的平台充当一种基于云的分析中心。该产品可以自动从Google Ads、Facebook和其他吸引潜在客户的其他渠道、以及流行的营销自动化服务中收集数据，然后它内置的人工智能模型会把这些记录组合成一致的整体。

营销团队可以使用他们在Datorama中汇总的数据来创建分析仪表板。该平台提供了用于构建报告的拖拽界面，以及旨在帮助用户解释结果的功能。一个名为Genius的工具可突出显示最重要的数据点，并标记出改善广告系列效果的机会。

该技术将是对Salesforce Einstein功能套件的一个补充，是一个人工智能功能的集合，专注于让组织能够更好地利用其业务信息，就像Datorama平台一样。上周，Salesforce扩大了其产品阵容，推出了新的机器人旨在提高客户支持代表的生产力。

Salesforce还致力于将Marketing Cloud与更多外部服务集成，以便用户更轻松地访问营销数据。Salesforce声称其平台可以插入500多种营销工具，所以这也是收购Datorama的原因之一。

如果报道说的8亿美元价格是准确的，那么这次交易对于Datorama的投资者来说是一个很好的退出。但这远不是Salesforce今年最大的一次收购。今年3月，Salesforce宣布以65亿美元的价格收购软件集成提供商MuleSoft。

而这次收购仅一周之前，Salesforce已经收购了电子商务公司CloudCraze，1月份收购了Attic Labs，后者为Salesforce提供了一个去中心化的数据库，并且该数据库针对协作应用进行了优化。Salesforce最近的几次收购如此多样化，这一事实也突显了Salesforce在很多细分领域以收购作为其核心战略。