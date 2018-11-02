 Mirantis发布基于Kubernetes的边缘计算平台

私有云基础设施公司Mirantis正在将重点转移到边缘计算市场，推出了基于开源Kubernetes容器编排软件的Mirantis Cloud Platform Edge（MCP Edge）。

至顶网软件频道消息： 私有云基础设施公司Mirantis正在将重点转移到边缘计算市场，推出了基于开源Kubernetes容器编排软件的Mirantis Cloud Platform Edge（MCP Edge）。

Mirantis表示，MCP Edge的主要目标市场是电信提供商，后者需要一种简单的方法在网络边缘推出5G服务。

边缘基础设施与大多数电信运营商已经运行的核心云基础设施不同。传统的云基础设施通常是统一的、集中的，但在边缘情况却完全不同，边缘是由许多地理分布的点和异构架构组成的。Mirantis表示，这种复杂性意味着以经济高效的方式运行边缘基础设施是需要重新考虑现有的部署和管理方法的。

MCP Edge提供的边缘基础设施占用空间少、延迟低和吞吐量高，并且可以从中央位置对其进行管理。该软件平台是基于开源标准的，集成了Kubernetes、OpenStack和DriveTrain，其中DriveTrain是Mirantis的灵活基础设施管理平台。Mirantis表示，这种组合将使运营商能够部署裸机、容器和虚拟机点，通过统一的管理平面进行连接。

该平台还可以运行开源软件Virtlet，让运营商能够使用Kubernetes来调度虚拟机。因此，运营商可以选择在虚拟机或容器上运行其虚拟网络功能，OpenContrail用于在它们之间建立网络。

MCP Edge构建在Mirantis去年发布的Mirantis Cloud Platform基础之上，这个基础设施产品是基于构建私有云的OpenStack和Kubernetes之上的。Mirantis表示，MCP Edge将与核心MCP平台一起运行。

Mirantis首席执行官Adrian Ionel在一份声明中表示：“边缘空间需要支持各种各样的应用用例，服务提供商仍然处于学习阶段，随着5G、物联网和自动驾驶等新技术的出现，我们要为边缘计算做好准备。边缘基础设施的敏捷性将使企业能够以最低的成本快速适应和推出新的用例。”

Mirantis指出，电信公司在推出5G时对网络边缘的虚拟化非常重要，这是因为5G网络需要在边缘定位路由和视频处理等功能，以便充分发挥其性能和灵活性。

Constellation Research首席分析师Holger Mueller表示，相同的功能对于“物联网”和网络管理来说也很有用，因为这些功能需要有一个远离公有云的远程位置。

Mueller表示：“Mirantis希望成为这个市场的一份子，因此宣布MCP是使其客户能够获得优势的正确策略。这该平台构建在超级流行的Kubernetes基础上，这个该平台一个关键的特性，因为Kubernetes赢得了集装箱平台之战，至少目前看是如此的。CxO现在可以使用MCP将Kubernetes兼容的代码资产转移到边缘，并[使用它]为下一代应用提供动力。”

MCP Edge平台现已上市，价格为每个节点500美元。此外Mirantis还提供免费试用版，可以作为虚拟设备下载。