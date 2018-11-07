微软 Azure高管：我们喜欢Kubernetes，但Kubernetes 落在Service Fabric后面

微软云平台有一个奇怪的特征，它其实同时拥有两个本质不同的微服务平台。一个微服务平台是基于自家打造的Service Fabric，另一个可在Azure上用的微服务平台是Azure Kubernetes Service（AKS），起源于Google的Kubernetes。两者都是开源的。

Jason Zander在伦敦的Future Decoded（未来解码）上演讲

采访录——微软云平台有一个奇怪的特征，它其实同时拥有两个本质不同的微服务平台。一个微服务平台是基于自家打造的Service Fabric（服务构造），另一个可在Azure上用的微服务平台是Azure Kubernetes Service（AKS），起源于Google的Kubernetes。两者都是开源的。开发人员应如何选择呢，记者就此参访了在伦敦的微软 “未来解码”会上发表主题演讲后的Azure执行副总裁Jason Zander。

Zander此次活动的主题是“人工智能和智能边缘”，涵括了现场传感器生成大量数据需要本地处理和过滤以及与云服务集成的概念。

时下人工智能十分地火，但对于各个企业的意义也十分地模糊。许多企业正在将应用程序迁移到云原生部署，颇为单调的工作，这在业界有更多的共识。为什么对人工智能的专注更大呢？

Zander 表示，“我们两方面都在做。我们在云原生迁移方面已经做了很多工作。用户先将工作负载迁移，然后再逐步发展。我们自己的Office 365里的SQL Server和Exchange等应用程序也做了同样的事情。”

Kubernetes还是Service Fabric？

他表示，“二者都是一流的解决方案。我们是Service Fabric的重度用户，甚至用Service Fabric构建Azure本身。我们写了Service Fabric是为了支持我们自己，然后再提供给大家用。”

Zander 称，“如果是在找一个容器控制器，特别是如果想要与开源社区整合的话，那么Kubernetes就是一个非常棒的解决方案。我们尝试用AKS做出顶级的东西，我们会为其做管理方面的事情。”

“Service Fabric提供相同的容器控制功能，但也提供更多的高级服务，包括状态、高可用状态、相关的编程模型、反应式样模式，所有这些内容都内置在Service Fabric里。”

“我确实希望Kubernetes生态系统能够赶上来，能够构建其他一些功能。说实话，今天的Kubernetes仍然比Service Fabric的功能落后了两三年。我们开源了Service Fabric，40% 的 Service Fabric部署在本地，甚至都不在云里。这也意味着如果用户愿意的话，也可以把Service Fabric弄到其他的云里，因此，用户确实可以获得一定的便携性。“

Zander认为，Kubernetes和Service Fabric仍然需要开发人员和IT专业人员过多地处理基础架构细节。Service Fabric Mesh预览版背后的想法就是放在这方面，Service Fabric Mesh接近于“只运行我的代码”模型。 Mesh会自动缩放和调度。

记者问，Mesh可以扩展用到最大、最复杂的应用吗？

Zander 表示，“是的，因为Mesh已经是构建在同样的大规模解决方案之上。我在Service Fabric上运行Azure。Mesh是Service Fabric又进了一级。Service Fabric为用户提供了终极控制，而我们想要的是一个更广泛的开发人员可以用得上的东西，开发人员的日常工作真的无需复杂整得太复杂。Mesh就可以帮助用户进行默认设置和扩展。要自动化。自动化是未来。“

微软的另一个微服务平台：Service Fabric

红帽、Azure及IBM

微软与红帽（Red Hat）就Azure结成合作伙伴关系是引人注目的一步棋。IBM最近公布的收购计划会产生什么影响呢？

Zander 表示，“红帽在我们的系统里非常受欢迎，但说实话，我们与SUSE、CentOS和其他Linux版本也建立了良好的工作关系，采纳度也很好。所有Linux版本都可以安装和运行。”他现在似乎在淡化红帽的重要性。

他表示，“我们与红帽建立了良好的合作伙伴关系，因为我们拥有庞大的共同客户群。我认为这不会改变。收购的事是个新闻，我们等着看他们今后想怎么做，但我们仍然渴望合作。“

搞清楚开源是什么

IBM和红帽、微软和GitHub：两个都是商业科技巨头拥抱开源的例子。对于Azure来说开源有多重要？微软的界限是什么？

Zander 表示，“我在微软待了很长时间。我是从开发部过来的，我做的第一件事是Iron Ruby和Iron Python，我发布了Visual Studio里的 JavaScript开源库。在过去的几年里，我们努力成为成为开源社区的头等成员，这是我们的关注焦点。我们做了开源最大事情之一的.NET，所有的.NET Core都在那里。我们也开源了Service Fabric，很庞大的一个代码库。“

Zander称，微软与其他公司一样也在“搞清楚开源是什么”以及相对于开源与专有代码及良好的商业模式而言”开源是如何运作的“。

Azure和竞争对手

微软以前喜欢说云就是与AWS的两家之争。而现在Google Cloud在壮大，IBM的情况在改进，两家之争之说似乎站不住脚了。这会让Zander不爽吗？

Zander 表示，“我欢迎竞争。分析师说亚马逊拥有先发优势，占了首位，但我总觉得Azure咬得很紧。“

“我可以说，我去竞标与公司沟通时，经常见到亚马逊和微软都有可能成为最后中标者。”

“我在业界看到的另一个势头是混合云。混合云从一开始就成了我们解决方案的一部分。这是我们一直以来的关键特色因素之一。我们关注到业界同行在急起直追。”

“我也觉得，对很多公司来说都是件难事，一方面他们要用一家公司提供给他们的技术，而另一方面转过头来又与他们竞争。你不禁会问自己，我为什么要为竞争对手提供资金呢？这就是我们商业模式的另一个不同之处。“

记者与未来解码展览会上微软的合作伙伴交谈过，得到的看法明显不同。 Azure业务很大一部分是由微软平台云驱动的，而同时却与熟悉的技术和关系不离不弃。混合只是整件事情的一部分。微软在与时俱进，自己的业务未被蚕食，已经是个不小的成就了。