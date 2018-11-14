 KubeCon + CloudNativeCon China 2018 在上海隆重开幕——Keep Cloud Native 酷

2018年11月13日，由云原生计算基金会 （CNCF） 主办的全球顶级的Kubernetes官方技术论坛“KubeCon+CloudNativeCon 2018中国”在上海跨国采购会展中心隆重开幕。

至顶网软件频道消息：2018年11月13日，由云原生计算基金会 （CNCF） 主办的全球顶级的Kubernetes官方技术论坛“KubeCon+CloudNativeCon 2018中国”在上海跨国采购会展中心隆重开幕。

本次论坛设置了快闪演讲、主题演讲、分论坛和展会等多种会议形式，围绕可观察性、安全+认证+政策、定制+扩展+贡献、应用&开发、持续集成/持续交付、无服务器、服务网格、机器学习&数据等12大重点议题，为期3天打造200多场技术分享。此次论坛吸引近3000位开发人员、架构师、技术负责人、首席信息官、首席技术官、媒体和分析师到场，一起探索国际顶级企业应用云计算技术的秘密。

阿里巴巴、华为、腾讯、IBM、Google、微软、才云、灵雀云、京东、Intel、VMware

、Rancher等100多家国际顶级企业对本次论坛都给予了大力支持。这些企业除了对云原生热点技术、行业关注话题进行深入剖析外，还将与参会者探讨落地案例，并将在展位展出相关产品，以供现场伙伴交流体验。此次，现场的开发者们情绪高涨，他们都将享有与来自国际云原生领先企业的200多位技术大牛面对面交流互动的机会，可谓是千载难逢。

11月14日，在云原生计算基金会（CNCF）执行董事Dan Kohn欢迎致辞后，本次大会的重头戏“主题演讲 —— Keep Cloud Native 酷”正式拉开序幕。

随后在14日~15日两天中在会场三层301将陆续有13个主题演讲供大家学习。

中国 Kubernetes 爱好者们齐聚上海来参与这场全球范围内最大的 Kubernetes 技术盛会。这不仅是一次近距离接触大牛、体验全球盛会的机会，更是展示中国日益庞大的 Kubernetes 落地实践、技术成果的良好契机。

正因如此，本次KubeCon大会卖票情况异常火爆，仅在早鸟票售票期间就已经卖出了一半以上。而后CNCF官方做活动“全免邀请票给 Kubernetes (K8s) 企业最终用户计划300个名额”，不料几天就爆满了，而后又加开了100个名额！鉴于今年卖票的情况，衷心提醒大家明年购票请尽早，不然就没有机会了！

从上图也可看出，大会现场座无虚席！由此可见本次大会的火爆程度。星星之火已成燎原之势，KubeCon + CloudNativeCon明年定能再创辉煌！

2019年 6月24日~26日，KubeCon + CloudNativeCon 将回到上海召开，进行第二次中国之旅。遗憾错过本次大会的你，或者对本次大会意犹未尽的你，还请不要错过明年的机会。再次提醒，明年购票请尽早，机会难得！