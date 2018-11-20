 京东数字科技发布新品牌Logo 布局金融、城市、农牧、营销等产业数字化

11月20日，在JDD-2018京东数字科技全球探索者大会上，CEO陈生强宣布，“京东金融”品牌正式升级为“京东数字科技”（JD Digits），并发布了新品牌Logo及Slogan——“预见、改变、实现”。

至顶网软件频道消息： 11月20日，在JDD-2018京东数字科技全球探索者大会上，CEO陈生强宣布，“京东金融”品牌正式升级为“京东数字科技”（JD Digits），并发布了新品牌Logo及Slogan——“预见、改变、实现”。陈生强对现场近3000名嘉宾表示，品牌升级是公司战略演进、业务范围拓展的必然结果。

“与数字科技携手共进的五年里，京东金融从来没有想着去颠覆谁，去抢谁的生意，未来的京东数字科技，更不会去打造封闭生态。”陈生强表示，产业数字化的市场足够大，共建与共生必然会成为主流的市场生态。京东数字科技将与金融机构、科技公司、企业服务公司等各界合作伙伴共同努力，同心携手，以价值为引领，用开拓和探索的精神，共创数字科技的美好未来。当日，陈生强正式发布了京东数字科技在产业数字化领域的两大业务进展——城市操作系统和京东钼媒。未来，京东数字科技旗下将包含京东金融、京东城市、京东农牧、京东少东家、京东钼媒等多个独立子品牌。其中，京东金融作为核心业务之一，将涵盖个人金融、企业金融、金融科技等业务。

图注:未来，京东数字科技旗下将包含京东金融、京东城市、京东农牧、京东少东家、京东钼媒等多个独立子品牌

此外，京东数字科技进军数字农业领域的“京东农牧智能养殖解决方案”和进军智能机器人领域的“R计划”也在JDD大会上正式对外发布。

定义“数字科技” 推动产业共赢

陈生强表示，数字科技的本质是，以产业既有知识储备和数据为基础，以不断发展的前沿科技为动力，着力于“产业 x 科技”的无界融合，推动产业互联网化、数字化和智能化，最终实现降低产业成本、提高用户体验、增加产业收入和升级产业模式。数字科技是实现数字经济的手段，本身也是一个新的产业形态。

“衡量‘产业x科技’是否真正有效的标准是，是否实现产业的成本降低、用户体验的提升和产业收入的增加，以及是否具备迭代商业模式的基础。“陈生强认为，在资源要素驱动乏力、劳动力成本居高不下、消费需求多样化且易变的背景下，实体产业对于转型发展有着强烈的需求，这就给了数字科技一个巨大的机会，去助力实体产业的发展。

在以往向金融机构提供服务的过程中，京东数字科技一直坚持合作共赢的态度，现在进入金融以外的其他行业，京东数字科技也将与各个产业的合作伙伴携手共进。

在JDD大会上，与京东数字科技品牌同时与现场嘉宾见面的，还有京东数字科技旗下的两大研究院——中国工程院院士、中国工程院原常务副院长潘云鹤与京东智能城市研究院院长、京东数字科技首席数据科学家郑宇共同宣布了京东智能城市研究院的正式启动；中国工程院院士、中国农业大学动物科技学院教授李德发与京东数字科技副总裁、技术研发部总经理曹鹏共同宣布了京东数字农牧院士研究院正式成立。未来，京东数字科技还将携手更多的产业数字化伙伴，推进产学研合作与产业转型升级。

“京东数字科技”品牌正式启用

在JDD大会当日，与京东数字科技这一新品牌共同发布的，还有新的Logo。京东数字科技Logo包含3个英文字母JDD。其中，JD就是京东，这是京东数字科技的基因和母体。第二个D，第一层意思是指Digits，即数字化；第二层意思是Discovery，意为探索和拓展边界；第三层意思是Doers，代表笃定之心带来的行动力，和更多的实干家。

图注:京东数字科技发布全新Logo

Logo的整体设计灵感来自于莫比乌斯环。当一个人站在一个巨大的莫比乌斯环的表面上，沿着他面前的“路”一直走下去，就永远不会停下来。这也代表着京东数字科技沿着进化的道路和数字科技的道路不断突破，创造更好的未来。Logo主色调“京东数科蓝”，具有较高的视觉冲击力与辨识度，并且体现了来自未来的科技感，符合品牌洞悉未来、突破创新的理念，同时带给人纯粹、纯净的感受，体现京东数字科技对品牌长期价值的执着追求。

京东数字科技的Slogan——“预见、改变、实现”有着独特的含义：行业和生态的数字化改变势不可挡，京东数字科技不仅要有远见，更要预见未来，赢得伙伴的信赖，以改变行业和生态使其完成数字化进化为使命，和伙伴一起共建共生，实现真实有价值的目标，并且超越目标。

从创立的第一天起，京东数字科技就坚持只做与数据和技术有关的业务。陈生强表示，在业务拓展方面，京东数字科技始终会坚持自己的原则，“市场容量和规模不足够大不做，产品没有独创性不做，不能给产业带去价值不做，跟数字科技无关不做“。

在成立之初，京东数字科技就利用人工智能等前沿技术，为企业和个人用户提供了京保贝、白条等创新的数字金融产品；2015年10月，京东数字科技在行业内首提“金融科技”定位，为金融机构提供数字科技服务。通过B2B2C的服务模式，京东数字科技不仅帮助金融机构提升数字化水平，还帮助金融机构实现与各个产业的深层对接，帮助金融机构给用户提供更高效、覆盖面更广的金融服务。

助力产业数字化，京东数字科技已经布局在前。JDD大会当日，京东数字科技正式披露了在数字城市、数字农牧、数字营销等领域的布局：

城市操作系统发布，高效支撑智能城市建设

在数字城市领域，京东城市从今年2月开始布局，仅仅9个月时间，便基于既有的数字科技能力，以及产、学、研、管、用一体化创新机制，打造出了一套能够让多方共同服务于智能城市建设的城市操作系统。该系统可以高效支撑多个领域的垂直应用，涵盖城市交通、环境、能耗、民生政务、公共安全、产业规划和商业运营等，为城市打造从合理规划、到高效运维、再到精准预测的闭环和可持续发展生态。

作为上述城市操作系统核心的城市计算平台，主要解决了智能城市建设中的四大核心难题：一是利用时空数据模型去解决数据结构化和标准化的问题，让海量多维数据变得可应用，同时能够彼此“对话”；二是将所掌握的时空数据AI算法进行模块化、积木式输出，解决不同场景下智能应用的开发问题，提升开发的效率；三是利用开放式架构，兼容城市管理部门以及其他智能城市服务商共同开发使用，包括云计算公司、智能硬件公司、解决方案提供商等等，实现生态的共建；四是利用特定的网关技术，利用基于用户隐私保护的联合建模机制和多源数据融合算法，去解决隐私保护的问题。

京东农牧智能养殖解决方案实现养殖成本全面降低，效率提高

在农业方面，京东农牧通过与中国农大、中国农科院等机构深入合作，引入行业专家智慧，自主研发并推出集成“神农大脑（AI）”+“神农物联网设备（IoT）”+“神农系统（SaaS）”三大模块的京东智能养殖解决方案，使得养殖流程实现全面数字化，养殖成本全面降低，效率提高。按照前期的数据测算，该解决方案部署完成1年内，可以将养殖人工成本减少30%-50%左右，降低饲料使用量8%-10%，并且平均缩短出栏时间5-8天。当前中国每年大约出栏7亿头生猪，按照这个算法，每年京东农牧智能养殖解决方案可以帮助产业降低超过500亿元成本。

京东钼媒以基于物联网的智能营销屏幕打通线上线下营销

在数字营销领域，京东数字科技在两三年以前预测，随着数字科技的进步，线下营销一定会实现数字化、智能化的逐步进化，基于物联网的智能营销屏幕将无处不在，线下线上终将打通。基于这样的判断，在过去近1年时间里，京东钼媒升级改造并连接近200万块的线下屏幕，使其在线化。同时，京东钼媒把超过1000万的POI点位的服务内容结构化，这些POI点每日服务2.4亿的消费人群。京东钼媒深耕线下商业，以数字技术连接消费者和线下商业机构，覆盖社区、出行、消费、工作、公共五大场景。

京东钼媒将以数据和营销科技服务整个传媒产业链上下游，共建数字化服务体系，包括广告代理端、媒介端、屏幕供应商等等，共同为品牌方服务，让营销服务超越线上线下壁垒，广告或内容投放的每一块钱都产生价值。

在JDD大会上，京东数字科技还发布了智能机器人“R计划”，并对外展示了京东数字科技已经投入生产和正在研发中的6款智能机器人产品。京东数字科技的机器人产品以JDD-R命名，覆盖了机房巡检、金库搬运、信用服务、可穿戴、轨道交通巡测、商业服务等多个领域。京东数字科技希望利用尖端智能机器人产品，助力各个产业加快数字化建设，成为产业数字化伙伴。

三大核心技术助力产业数字化转型

在数字城市、数字农牧、数字营销等领域的布局背后，是京东数字科技三大核心技术能力——数据技术、AI和IoT——的支持。具体来说，数据技术包含了数据仓库、数据挖掘、可视化分析等核心能力；AI能力在人脸识别、生物探针、深度学习、图计算、RNN时间序列算法等技术方案中实现落地；IoT技术通过传感技术、视频监控技术、射频识别技术、信息加密技术等应用于各类产品和解决方案中，实现万物互联。

陈生强说，”作为数字科技公司的我们，需要让数字科技成为连接金融和实体产业的桥梁，一手助力金融数字化，一手助力产业数字化。“

京东数字科技的愿景是成为一家全球化的科技公司，公司将以大数据、人工智能、物联网、区块链等前沿技术为核心，在深耕现有业务领域的同时，进入更多实体产业领域，以数字科技连接金融和实体产业，助力产业提升互联网化、数字化、智能化水平，推动实体经济的发展，创造社会价值 ，实现用科技创造美好未来的使命。