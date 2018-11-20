搭建全球化开放平台，探索数字科技创新之道 JDD-2018正式开幕

11月20日， JDD-2018京东数字科技全球探索者大会在北京盛大开幕，总奖金达到220万元的JDD大赛于同日正式启动。大会旨在连接科技界、产业界、金融界、学术界、投资界五大圈层，搭建一个全球化的开放平台，共同探索数字科技创新之道，实体经济数字化升级之路。

至顶网软件频道消息： 11月20日， JDD-2018京东数字科技全球探索者大会在北京盛大开幕，总奖金达到220万元的JDD大赛于同日正式启动。本届大会由京东集团、京东数字科技联合主办，KDD China为学术指导单位，APEC中国工商理事会青年企业家委员会为支持单位。大会旨在连接科技界、产业界、金融界、学术界、投资界五大圈层，搭建一个全球化的开放平台，共同探索数字科技创新之道，实体经济数字化升级之路。

相比去年的首届大会，本届JDD大会规模再创新高，共有来自政府部门、金融机构、投资机构、大型企业和科研院所的近3000名嘉宾，包括400名业界大咖出席了大会。京东数科CEO陈生强、京东集团首席技术官张晨与30余位重量级嘉宾在大会上畅谈未来数字科技发展趋势，其中包括中国工程院院士、原中国工程院常务副院长潘云鹤，中国工程院院士、中国农业大学动物科技学院教授李德发，麻省理工学院教授、生命未来研究所主席、畅销书《Life 3.0》作者Max Tegmark，美国国家工程院院士、MIT人工智能实验室主任Daniela Rus，日本机器人“教父”、ROBOGARAGE公司创始人兼CEO高桥智隆，知名科幻作家、雨果奖获得者、“童行学院”创始人郝景芳等国际知名学者和业界领军人物。

JDD-2018京东数字科技全球探索者大会现场

与去年相比，本届JDD大会的话题范围更加广泛，角度选取更加多元，涉及金融资管、数字科技、人工智能、大数据等众多技术及技术应用领域，并就智能城市、智能养殖、智能机器人等热门话题的深度探讨。“大数据与人工智能如何改变产业未来”论坛汇集了京东集团和京东数科的多位技术高管，从物联网、智能供应链、智能城市、无人机、自然语言和语音处理等不同领域出发，分别阐释了数字科技的发展将引发各产业的革命性变迁；“决战下半场，资管‘智’变之路”主题论坛就数字科技对资管行业的影响展开了深入讨论，嘉宾们指出，数字科技在资管行业的应用已进入全新的阶段；“AI+城市”圆桌论坛上，智能城市将成为人工智能应用的重要场景成为共识，嘉宾们指出，人工智能将让城市更高效、可持续地运行。

尤其引人注目的是，JDD大会上“惊奇100年：机器人从科幻走向生活”引发广泛关注。来自中国、美国、日本的机器人与他们的开发者“共聚一堂”，展示柔性机器人、京东第三代无人车、RoBoHoN等世界领先的机器人产品。机器人的才艺、大咖们的观点碰撞，赢得了阵阵喝彩，也为与会者勾勒出“人机共生”的未来图景。

惊奇100年：机器人从科幻走向生活论坛

同日，“JDD-2018京东数字科技全球探索者大赛”正式在中国内地、中国香港、美国和以色列四大赛区同步启动。大赛主办方以真实应用场景设计赛题，旨在以数字科技解决行业真实痛点。

JDD-2018京东数字科技全球探索者大赛启动仪式

为嘉宾们津津乐道的是，去年JDD大会上备受关注的“猪脸识别”赛题在今年也已经走出实验室，实现了应用转化，形成“京东神农物联系统”，可以帮助大中型养殖企业降低人工成本30%以上，节约饲料8-10%，缩短出栏时间5-8天，如果推广到整个中国养殖业，每年至少可以降低行业成本 500亿元。

今年以来，京东数科的业务边界不断拓展，在继续做强金融科技之外，公司于今年2月成立城市计算事业部，正式开创智能城市这一全新业务板块；于今年7月发布京东智能巡检机器人，正式进军专业级服务机器人市场。本届大会上，京东数字科技宣布启动京东智能城市研究院，成立京东数字农牧院士研究院，以进一步增强科技的产学研一体化应用。未来，京东数科旗下将包含京东金融，京东城市、京东农牧、京东少东家、京东钼媒等等多个独立子品牌。

“大会上多元化的知识和观点相碰撞，给了我们全新的思维，让我们去重新审视科技与产业的过去和未来。”陈生强表示，时代的发展，正在重构传统经济和新经济的关系，下一个时代是数字科技的时代，“与数字科技携手共进的五年里，京东金融从来没有想着去颠覆谁，去抢谁的生意，未来的京东数字科技，更不会去打造封闭生态。产业数字化的市场足够大，共建与共生必然会成为主流的市场生态。我们期待着能与金融机构、科技公司、企业服务公司、传统产业公司等各界合作伙伴共同努力，同心携手，以价值为引领，用开拓和探索的精神，共创数字科技的美好未来。”