京东数字科技与毕马威中国发布《数字科技服务金融》报告 

11月28日，京东数字科技与毕马威中国联合发布《数字科技服务金融》研究报告（下文简称“报告”），报告认为，数字科技服务金融，是基于四个维度对金融领域中的场景、用户、产品和运营进行全面数字化，并以数字化服务的方式进行输出。

至顶网软件频道消息： 随着传统产业数字化、网络化、智能化转型步伐加快，数字经济正在加快向其他产业融合渗透，并率先在金融业引发变革。11月28日，京东数字科技与毕马威中国联合发布《数字科技服务金融》研究报告（下文简称“报告”），报告认为，数字科技服务金融，是基于四个维度对金融领域中的场景、用户、产品和运营进行全面数字化，并以数字化服务的方式进行输出。与此同时，“利用数字与科技的结合，优化用户体验、降低行业成本、提高行业效率的底层服务逻辑是一致的，数字科技企业在金融服务上积累的数字化能力，可以服务更多的产业。数字科技企业服务的边界将不断拓展。”报告中提到。

服务金融 场景、用户、产品、运营全覆盖

数字化企业服务在金融行业较早实现落地，而且数字科技服务金融已经形成了良性的发展态势。报告提出，数字科技服务金融，是基于四个维度对金融领域中的场景、用户，产品和运营进行全面数字化，并以数字化服务的方式进行输出。

具体来看，场景方面，传统金融服务可以借助数字科技全方位融入线上场景，并对线下场景进行智能化升级；用户方面，利用数字科技在采集、分析数据方面的便利性，不仅可以使金融服务触达传统的长尾客户，实现全方位下沉，而且也可以对存量用户进行分层和精细化管理；产品方面，以信贷产品为例，数字科技的应用可以覆盖到产品所涉及的获客、营销、审核、定价、风控等各个环节，从而使金融产品形成一个全流程的解决方案，并数字化输出；运营方面，借助人工智能的自动化决策和处理能力，可以实现认证、筛选、客服、监控等各个环节的智能化，极大地简化、规范化工作流程。

同时，报告提出，数字科技服务金融的演进过程出现几个特征，一是数据的基础作用持续凸显，对数据的挖掘和应用处于一个不断进阶的过程中；二是数字科技与金融业务将深度结合，双方需要共筑全流程、全主体的系统性思维；三是监管科技将逐渐形成趋势，监管层也应利用大数据、人工智能等科技手段创新监管模式。

数字化企业服务正向实体产业拓展

“发展数字化企业服务正当其时。”报告中称，当下中国正处在经历经济增长动能的新旧转换，以及增长模式由高速度向高质量转型的关键时期，科技服务在C端已获得了广泛应用，在此基础上，面向B端的服务也已迎来风口，再加上移动互联网与AI技术的渗透普及，这些因素都为数字化企业服务提供了发展机遇。

而金融行业只是数字化企业服务的一个缩影。报告同时提到，科技企业服务的四个不同的表现形式——信息化、SaaS化、移动化和AI化正在同步推进，“四化合一”促使科技企业的服务模式从提供技术产品逐渐演变为提供服务产品，构成中国企业数字化服务。

尤其是随着大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的不断发展完善，以及传统产业数字化转型的需求急剧增加，数字科技企业的服务已经开始向金融以外的产业拓展，去服务制造业、农业等实体产业，也可将服务覆盖至交通、商业、医疗和电子政务等领域。

京东数字科技副总裁、金融科技事业部总经理谢锦生

京东数字科技副总裁、金融科技事业部总经理谢锦生认为，科技企业从数据中获取价值，通过科技输出价值，帮助金融行业提升效率、降低成本、增加收入，并使金融服务延伸至以往难以触及的领域和人群。数字科技服务金融基本符合“始于数据，借力科技，成于金融”的逻辑。数字科技的本质是，以产业既有知识储备和数据为基础，以不断发展的前沿科技为动力，着力于“产业 x 科技”的无界融合，推动产业互联网化、数字化和智能化，最终实现降低产业成本、提高用户体验、增加产业收入和升级产业模式。

毕马威中国副主席邹俊

毕马威中国副主席邹俊认为，站在数字化时代的门口，越来越多的中国企业家正积极地拥抱新技术。金融业作为一个天然与数据相关，并实时产生大量数据的行业，在与数字科技结合方面具有广阔的前景。为了更好地适应科技变革，毕马威也在不断加强对新技术和新趋势的研究与运用，推动业务的数字化转型。例如，在审计业务方面毕马威积极推动AI和机器学习等认知技术在业务自动化方面的使用，提高工作质量、效率和用户满意度，并提供更多高附加值的数据分析、决策、创新等服务支持。