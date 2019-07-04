至顶网与红帽携手成立企业开源实践联盟，打造数字化技术圈的开源社区

7月3日，“红帽开放混合云5+峰会——暨红帽企业Linux 8 & OpenShift 4 体验大会”在北京举行。在会上，至顶网与红帽宣布共同发起成立企业开源实践联盟，围绕开源话题，打造属于数字化技术决策者和从业者的开源社区。

7月3日，“红帽开放混合云5+峰会——暨红帽企业Linux 8 & OpenShift 4 体验大会”在北京举行。在会上，至顶网与红帽宣布共同发起成立企业开源实践联盟，围绕开源话题，打造属于数字化技术决策者和从业者的开源社区。

至顶网与红帽共同为企业开源实践联盟揭幕

如今，开源技术已经成为全球企业进行数字化转型的重要基石。这种更加灵活和开放的 IT 架构构建方法将助力企业充分挖掘潜能，加速创新步伐，最终实现显著的业务增长。因此，除了开发者，作为企业数字化转型掌舵者，越来越多的企业CIO及其他企业数字化负责人也在关注开源，希望通过开源技术构建面向数字化的IT架构。

然而，在开源技术落地过程中，开放式组织与创新型文化却成了很多企业的短板所在。对于企业来说，要撬开开源的价值，一方面需要打造基于开源文化的开放式组织，另一方面则要求企业CIO等数字化决策者具备开源领导力，积极借助开源技术与服务解决业务难题，最终才能推动企业实现“技术+组织+文化”的全方位数字化转型，释放开源创造力与影响力。

红帽全球副总裁兼中国区总裁曹衡康（Victor Tsao）在会上表示：“红帽的成功离不开开源文化的支撑，因此，我们也希望凭借独特的开源技术和开源社区文化，支持企业客户实现数字化转型。”

而至顶网作为业界定位于记录和推动数字化创新的信息服务机构，多年来一直服务于CIO、CTO、CMO、开发者等数字化技术的决策者、从业者。“基于对开源的共同认知，2017年至顶网联合红帽面向企业数字化负责人群体推出了《企业开源智库》栏目，并引起了业界的广泛关注。经过两年的积累，我们以此为基点，再度与红帽合作成立企业开源实践联盟，就是希望能够让更多对开源技术和开源文化感兴趣的人参与进来，共同推动开源大生态系统的建设和完善，塑造开源领导力、激发开源创造力、扩大开源影响力。”至顶网总经理兼总编高飞介绍。

目前，企业开源实践联盟已邀请了中国信通院云计算和大数据研究所所长何宝宏作为名誉顾问，并由海信集团IT与数据管理部/技术开发部长单奇聪、中国农业银行研发中心专家罗水华、中国海油云平台技术总负责人高级工程师董志强、中国福彩中心数据管理部主任张彤等《企业开源智库》栏目嘉宾作为联盟专委会委员，随后还将广邀开源文化、开源技术、开源实践先行者共同加入，持续扩大联盟规模。

企业开源实践联盟专委会专家代表领取证书

在会上，至顶网与红帽双方共同为企业开源实践联盟揭幕。聚焦数字化转型，企业开源实践联盟将组织成员定期开展各种形式的交流机会，共同探讨开放组织的形态和文化，开源技术的细节、价值和发展路线，以及开源应用生态和案例，打造一个数字化转型实践的交流平台。

>>> 点击链接立即申请加入企业开源实践联盟：http://hudong.zhiding.cn/f/WTGlya