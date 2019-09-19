Salesforce升级Einstein Search数据能力 发布可持续云

几天前刚刚完成了产品发布的Salesforce.com，今天就紧锣密鼓地推出了Einstein Search和Sustainability Cloud，这两个解决方案旨在让企业更好地管理内部数据，同时专注于各种不同的目标。

至顶网软件与服务频道消息：几天前刚刚完成了产品发布的Salesforce.com，今天就紧锣密鼓地推出了Einstein Search和Sustainability Cloud，这两个解决方案旨在让企业更好地管理内部数据，同时专注于各种不同的目标。

Einstein Search让企业员工可以更轻松地访问客户记录。该工具是Salesforce云平台当前搜索栏的后续产品，该平台每月处理高达10亿次查询。Salesforce还增加了机器学习算法，使用户体验更类似于谷歌所提供的用户体验。

Salesforce现在可以理解自然语言查询，例如“向我提供洛杉矶地区的潜在客户机会”。为了显示相关数据，Einstein Search会在决定抓取哪些记录的时候考虑每个员工的工作描述，并检查他们过去查找过的文件。

Salesforce负责产品管理的副总裁Will Breetz在博客文章中详细解释说：“Einstein Search不仅可以为每个用户显示最相关的信息，还可以在搜索结果中提供可自定义的操作，从而提高了工作效率。例如，你无需搜索联系人、点击他们的记录、然后手动将联系人附加到商机，而只需要使用增强的Einstein Search搜索栏就做到。”

Salesforce今天推出的另一个解决方案是Sustainability Cloud，一款帮助企业梳理和呈现环境数据的工具，旨在取代企业用来完成该任务所使用的电子表格。

Sustainability Cloud可以在仪表板中显示企业的功耗，该仪表板显示利用率如何转化为碳排放，以及其他大量相关信息，例如电力来自可再生能源的百分比，以及是否符合内部可持续发展目标。内置的评论机制允许用户直接在仪表板界面中交换反馈。

Sustainability Cloud将于12月全面上市，Salesforce已经为少数客户提供了早期测试版本，包括电子签名软件提供商DocuSign。