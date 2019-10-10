Salesforce爱因斯坦人工智能系统的新用途：跟踪鲨鱼 

至顶网软件与服务频道消息：Salesforce.com公司提供一套名为爱因斯坦的机器学习工具，目的是提高销售人员的生产力和帮助前台经纪等知识工作者。Salesforce公司日前将爱因斯坦机器学习工具的重点转移到新的受众：大白鲨。

Salesforce爱因斯坦项目的研究人员将与美国加州大学圣巴巴拉分校研究人员就SharkEye开展合作，SharkEye为一海洋监测倡议。加州近几年来发现大白鲨的踪迹，SharkEye则是对其的回应。

挑战是双重的。一方面研究人员需要观察这些拥有锋利牙齿的客人的行为，以达到构建海洋生态系统全貌的目的，而另一方面救生员则必须提前知道鲨鱼接近沙滩的时间。两组人具有相同的基本需要：实时跟踪或至少接近实时跟踪大白鲨。

SharkEye登场。作为SharkEye项目的一部分，Salesforce训练了爱因斯坦视觉图像识别算法，可用于从空中拍摄的海洋图片识别鲨鱼。Salesforce还与加州大学圣芭芭拉分校的研究人员合作收集视频，做法是让学生控制无人机沿10英里长的海滩进行拍摄。联合团队然后将拍摄的资料送给爱因斯坦视觉系统以及教它如何在太平洋海岸的无垠蓝色里定位大白鲨。

爱因斯坦项目经理Zineb Laraki是参加SharkEye项目的Salesforce工程师之一，他表示，“我们解释训练的方式大致如下，训练方式几乎和教孩子学习完全一样。就是告诉他们，这是一只猫。到最后，小孩就可以举一反三，开始明白猫是什么样子、怎么动作、看到猫时可以预测猫会做什么。算法也是这样子。”

爱因斯坦视觉训练涵盖很多方面。研究人员要教会系统区别大白鲨和其他诸如豹鲨的鱼类，豹鲨对人类并无危险，还要教会系统忽略诸如漂浮的海草等物件。Salesforce团队甚至还开发了可以区分属于同一科的鲨鱼的算法，可以避免双重计算。

Salesforce计划开放SharkEye给加州沿海社区使用。Salesforce公司将通过旗下的Salesforce现场服务雷霆版（Field Service Lightning）的改良手机程序将鲨鱼观察数据分享给救生员、冲浪学校教师和海洋生物学家。而底层的计算机视觉软件也将提供给无人机爱好者运营商。

主管Benioff Ocean Initiative倡议的加州大学圣巴巴拉分校Douglas McCauley教授表示，“无人机有个好处，可以像个天眼一样看到更多的海洋，可以在海滩上空飞翔，也超级便宜。”