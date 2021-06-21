数字时代高效协同 | 锁定6月29日，Domino V12 & Sametime重磅来袭

6月29日上午9时，HCL将举办以“Domino驱动未来 ”为主题的Domino V12和 Sametime 大中华区发布会，在线解锁现代化组织高效协同的新密钥，并带来全新升级的Domino以及Sametime核心功能的细而全解读。

数学理论中，1+1=2，若将100个1相加，其结果必然是100，绝对不会有任何问题。然而，在一家现实世界的组织协同中，上述等式则完全失去了意义。

当来自四面八方的人组合在一起，即使他们之中很多个体能力很强，但也无法保证其团队的综合实力是最强的，这是因为“协同效应”并没有被激活——根据德国物理学家赫尔曼·哈肯提出的概念，协同效应即整体大于部分之和，简单来说，就是1+1>2效应。

毫无疑问，团队动力中的协同是绝对必要的，同理，在企业组织运营中亦是如此。特别是在数字化浪潮扑面而来的今天，企业不断思忖着如何打造高效运营的组织，愈发深刻地感受到了“协同”二字沉甸甸的分量，因为企业效率的本质，就是协同。

HCL软件持续为现代企业的高效协同提供助力，现在一款强大而有力的应用平台将带领企业走向“数字协作”新未来，它就是HCL Domino 和 HCL Sametime。

6月29日上午9时，HCL将举办以“Domino驱动未来 ”为主题的Domino V12和 Sametime 大中华区发布会，在线解锁现代化组织高效协同的新密钥，并带来全新升级的Domino以及Sametime核心功能的细而全解读。

看点一：Domino V12重磅来袭 | 定义数字协作新未来

Domino作为安全的企业应用程序开发平台，驱动着全球1000多万种应用程序，它为企业协作提供了所需要的3C能力（即通讯、合作和协调）。企业客户覆盖汽车、 金融和零售行业等头部企业。

经过团队高速研发，两次重要版本发布，数百万美元的投资，迄今为止最好版本——HCL Domino V12即将发布。它是一个重要的里程碑式的产品，丰富了业务用户和专业IT开发人员的应用开发生态系统，并以很低的总体拥有成本提供重要的业务价值。

最新Domino V12是浏览器和移动设备就绪模式的，具备云原生的低代码开发能力，更多亮点提前“剧透”：

通过浏览器打开Domino应用程序和邮件，无需安装Notes客户端

低代码开发模式，任何人都可以构建应用程序，无需求助IT

业务用户可以使用HCL Domino Volt将应用程序的构建速度提高60-70%

云原生模式、更简单的部署及开放式备份解决方案

通过Excel、Tableau或PowerBI为Domino数据创建新的分析报告

看点二：Sametime | 数字化工作场所，势在必行

面对激烈的数字化竞争和不断深化的客户需求，几乎所有企业都需要根据自身的发展阶段，搭建高效的沟通平台，以灵活便捷地发起多方会议，而本次发布会另一个重磅产品HCL Sametime，支持即时会议和通讯，提供全面的一对一和组织协同功能，并加持了HCL软件对未来组织会议的全新理解。

Sametime定位是数字工作场景的“破局者”，可将线上会议、线上协作沟通变成了日常，打造一个安全而可靠的会议环境，实现跨所有设备的安全会话。全新升级后的版本，能让企业CIO随时随地轻松开启“专属会议”，从容掌控组织会议，让办公协同更高效。

6月29日 | 一同开启“Domino驱动未来”数字协作之旅

数字时代，企业不仅迫切需要一个能帮助其快速完成数字化转型的协同平台，同时也需要用前瞻性思维进行战略布局。本次直播除了“跨越边界，全面协同”的重磅产品发布外，还将邀请HCL专家对未来数字协作的思路及创新路径进行全面解读。活动结束后还有精彩 Domino 内容——小组讨论、现场演示、客户聚焦等系列干货内容、精彩分享。

扫描下方二维码，即刻注册报名， 2021年6月29日，我们期待与您共聚！

会议日程：