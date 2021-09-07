以程序员为中心 JetBrains全方位布局中国市场

JetBrains中国公司执行董事兼总经理李玥萱告诉记者，JetBrains非常看好中国市场。其实早在2014年，JetBrains就开始积极发展中国市场，团队人数也持续扩大，而到今天正式成立中国分公司成为必然的选择。

如今随着数字经济的发展，相关的数字化应用不断涌现，软件开发行业迎来前所未有的发展机遇。

近日，作为专注于为编程语言打造一系列丰富的集成开发环境 (IDE) 的公司，JetBrains宣布在上海正式成立中国公司——捷并思（上海）信息技术有限责任公司，致力于将JetBrains的全套解决方案更高效、流畅地交付给国内用户，并引入JetBrains的丰富资源，为中国开发者提供全方位的支持，从而进一步加速中国的创新步伐。

JetBrains中国公司执行董事兼总经理李玥萱告诉记者，JetBrains非常看好中国市场。其实早在2014年，JetBrains就开始积极发展中国市场，团队人数也持续扩大，而到今天正式成立中国分公司成为必然的选择。

程序员创立的公司

JetBrains最为人所熟知的产品是Java编程语言开发撰写时所用的集成开发环境：IntelliJ IDEA。

说起IntelliJ IDEA的渊源，JetBrains最早由3位程序员创立，他们在自己的开发工作中发现有些问题是市面上的工具没办法解决的，就自己开发工具。这个工具之后变成JetBrains的一个产品IntelliJ IDEA。

“我们一直秉持着从程序员在工作中遇到的困难出发，进行思考，怎么可以做得更好、更有效率，帮助大家把时间花在更重要的事情上面，而不是一些繁琐、没有创造力的事情。”李玥萱说。

从2000年成立以后，JetBrains在2001年推出第一个产品IntelliJ IDEA。IntelliJ IDEA不断演进已经成为一个基础平台，实现不同开发编程语言的支持，比如说针对Ruby语言的RubyMine，针对Java语言前端开发的WebStorm，针对PHP开发的PhpStorm，针对PS语言的PyCharm等。

李玥萱表示，作为一个基础的平台，IntelliJ IDEA能够扩建模块，支持其他语言，并在整个操作环境的界面上是一个通用的操作环境，让用户以熟悉的操作模式快速使用，可以迁移到不同语言，在这一过程中JetBrains提供工具辅助他们。

而且IntelliJ IDEA采用开源模式，其他厂商可以基于该平台进行扩展，例如Google Android Studio和华为DevEco Studio就是基于IntelliJ IDEA社区，以及阿里云开发了IntelliJ IDEA插件Cloud Toolkit工具。

当前，JetBrains的产品线已经不局限于集成开发环境（IDE）工具，陆续每年推出不同的产品，已经拥有1000多万用户，旗下一共累计30多种产品，包括.NET& Visual Studio扩展的插件，团队工具&协作平台，编程语言&框架，以及教育工具。这些产品聚焦程序员在工作中的需求。

李玥萱说，JetBrains一直在关注市场上的新兴科技和产业变化，比如与云厂商合作，方便用户在IDE上使用相关的云服务。另外，在远程协作开发方面，JetBrains推出了Projector和Code With Me工具。“JetBrains一直在关注程序员使用上的需求以及市场的发展方向，比如云端的编程服务、大数据的分析、AI，以及数据学习等，我们一直在和相关厂商进行合作。”

针对目前的比较热的低代码开发趋势，JetBrains也提供了对应的工具。比如JetBrains的协作平台Space支持扩展和自定义，除了API或者框架，让用户能够自己进行定制或扩展，达成低代码或者零代码跟其他的环境进行整合或者功能的扩展。

另外，JetBrains MPS编程语言其实是领域特定功能的一个功能模块，用户可以不需要自己写代码，而是通过直觉化的低代码或者视觉语言，打造这个领域里专属的语言。

正是这样的积极布局，JetBrains的销售成绩也非常显著，相较于其他美洲、欧洲、中东、非洲等地区的销售增长额，2020年中国大陆地区成长85%，而亚太地区成长32%。

在用户增长方面，每天约175个新的企业组织和3000个个人用户成为JetBrains的客户和用户，他们覆盖超过213个国家和地区，这些也标志着JetBrains成为全球化经营的公司。需要指出的是中国大陆的付费用户达到144%的年度同比增长，全球增长最快。

李玥萱说，2021年上半年的最新数据显示，活跃用户和总体销售额在持续成长，新授权的销售部分更是成长了35%。整体来讲，JetBrains成长得非常快。

全方位布局中国市场

JetBrains在中国市场有着广泛的知名度，积累了庞大的用户体量，中国地区的活跃用户数量在全球排名第二，JetBrains的IntelliJ IDEA产品不仅广为国内的互联网行业接受，在金融行业也得到了认可，中国地区的用户数量占据世界第一。

李玥萱表示，JetBrains看好中国市场，对于JetBrains来说，中国公司的落地具有里程碑一般的重要意义，不仅意味着本地化布局的加速，更进一步扩充了与中国用户沟通的渠道。进而，JetBrains也将从本地团队、合作、社区建设、教育普及等多个维度，为中国用户提供全方位的支持，带来更好、更高效的开发体验。

例如，在团队建设方面，JetBrains中国公司成立之前，JetBrains已经有本地员工以远程办公的方式支持国内业务的成长。

在上海新办公室成立之后，JetBrains中国公司将构建更完善的团队，包括销售、客户服务支持、市场推广和运营等部门。中国公司将密切关注本地需求，确保现有资源和产品，如JetBrains团队协作工具和Space，能够更加顺利、高效地交付到本地用户手上，并针对基于云服务的产品做好基础建设工作。与此同时，中国官网也将在不久后上线。

李玥萱说，JetBrains希望将主推产品的界面和产品文档进行中文化，将最新的技术带给中国用户。“JetBrains一直活跃于开发者社区中，JetBrains的技术布道师和国内社区一直有紧密的合作，产出了大量演讲、教程等内容。中国公司成立后，将与社区一道发起更多活动，为开发者提供更多的工具资源、优质内容、学习实践等。JetBrains有责任帮助用户更好地使用我们的产品。”

此外，JetBrains一直关注编程领域的教育普及，计划和更多的国内高校合作，助力编程人才培养。同时，对于新创企业、初创公司，以及有关于孵化器这些机构，JetBrains中国公司可以直接进行相关的合作与推广。

JetBrains一直致力于开发世界上最强大、最有效的开发者工具，让开发者有更多时间去提高、发现和创造。未来， JetBrains会立足中国，以技术创新为己任，深入挖掘中国开发者的需求，为国内用户提供更好的产品和解决方案。