RPA技术在商业银行的应用与实践

为响应政府“强化科技力量、数字化发展”的号召，围绕中国银行“科技创新推动全行数字化转型”的工作要求，中银金科作为中国银行的金融科技子公司，积极引入RPA技术，通过洞察行业痛点，在中国银行业务部门拓展丰富的RPA应用场景，并取得了良好的运行效果。

根据《中国互联网发展报告2021》，2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，同比增长9.7%，占GDP比重为38.6%，为稳定经济增长提供了重要推动力。数字经济快速发展背景下，商业银行必须加快数字化转型。2020年10月，银保监会主席郭树清强调“所有金融机构都要抓紧数字化转型“。RPA（机器人流程自动化）作为数字化转型浪潮的重要推手，凭借其部署便捷、无侵入式开发等独有特征，在实践应用中发挥了降本增效、降低风险、灵活性强、极轻量级开发、发展潜力大等优势，可有效满足银行复杂的业务场景与持续的增效降本需求。2018年以来，RPA技术在国内市场发展迅速，并在银行数字化转型中发挥了重要作用。

为响应政府“强化科技力量、数字化发展”的号召，围绕中国银行“科技创新推动全行数字化转型”的工作要求，中银金科作为中国银行的金融科技子公司，积极引入RPA技术，通过洞察行业痛点，在中国银行业务部门拓展丰富的RPA应用场景，并取得了良好的运行效果。

RPA技术下投资交易指标自动监控，提供精细化服务

随着客户投资量级的增大和市场交易频率的加快，银行需每日对客户的可转债在持股数量进行监控，当持股比大于阈值时及时提示违规事项。该业务涉及估值表及其所在行内系统、Wind终端、监控结果输出表格等多个页面，需采集行内外网页数据进行文件上传下载、汇总分析等工作。一方面，该监控计算流程的高重复性、高标准化特征与RPA应用天然契合；另一方面，该业务流程对数据时效性、准确性要求较高，而往返于多系统的人工操作以及耗时耗力的人工计算（约60分钟/次）带来效率较低、错误率难降的问题。

由于人工监控无法满足数字化交易对数据的高要求，中银金科通过引入RPA技术实现了该监控流程的自动化。机器人首先从行内系统自动下载交易估值表并存放于固定文件夹，然后从估值表和WIND数据终端自动获取持仓数量、含权债最新面值、当前转股价格等数据，最后基于以上获取数据，根据预先设定的持股比计算表达式输出监控结果。RPA技术的引入提高了银行服务客户的效率和精准度，及时提示违规事项，解决了人工计算无法满足实时监控的问题，为重点客户提供个性化服务，提升客户满意度。

RPA技术实现外汇结算业务及时预警，提升风控能力

对公代客资金结算业务具有交易笔数不多、交易金额大、影响面广、风险高等特点。一方面，资金结算业务链条涉及前中后台，未经前中台部门审核，后台部门无法获取营业结束后各个模块业务剩余情况，造成流程割裂和数据“孤岛”的问题；另一方面，支付清算部资金结算业务链条较长，如人工操作需花费15-20分钟，存在当日应交割而未完成交割的风险，造成银行信誉损失。

基于支付清算部门的以上业务痛点，中银金科通过RPA机器人联系前中后台，对未完成交易进行及时预警。每个工作日营业结束后，每天三次定时自动启动并利用RPA技术，对系统内业务模块的当日未交割业务进行筛查，从而对营业结束后前中台再发起的业务及时监控、跟进，并在相关风险存在的情况下向相关业务负责人进行短信息提示。通过RPA技术的应用有效减低了差错率，提高了监控成效，及时预警防范交割风险；同时解决了银行传统的中后台流程系统相互之间难以互通的问题。

RPA技术推动信用卡审批自动化升级，推动工作提质增效

信用卡审批系统需人工获取客户姓名、身份证件后四位、电话、单位、地址等相关信息，并由人工电话核实上述信息后，再手工导入“信用卡进件系统”中。该审批过程细碎繁琐、重复性较高，而且资信核查人员审核的效率较低，无法满足银行客户规模和信用卡业务体量逐渐增大的要求。

为了满足“信用卡进件系统”的升级要求，中银金科引入RPA机器人每日定期自动进入信用卡审批系统，自动筛选未审批客户信息后批量导入“信用卡进件系统”中，再由人工对上述信息进行电核，并反馈输入至“信用卡进件系统”进行下一步审批，在每日营业终了由RPA机器人将“信用卡进件系统”中的电核结果导回信用卡审批系统。以RPA机器人代替人工提高信用卡审批流程的自动化程度，进一步优化系统功能，提高审核效率，加强客户体验，提升服务质量。

在金融业应稳妥发展金融科技的监管背景下，银行将逐步加快数字化、智能化转型的步伐。未来，RPA与ML、AI等前沿技术的“强强联合”将为中银金科的业务转型和场景拓展提供“新动能”，为中国银行集团全方位、多角度提供综合金融服务提供“新机遇”，为整个银行业的可持续健康发展提供“新思路”。