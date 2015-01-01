行云之路——协助用户在云端进行创新的Bluemix

传统企业上云，首先让我联想到的就是过五关斩六将，没有一身铁打的本领，这云计算绝不会轻易就让您使用上。直到遇到了Bluemix才感觉，传统企业用户上云，有了真正的希望。

传统企业上云，首先让我联想到的就是过五关斩六将，没有一身铁打的本领，这云计算绝不会轻易就让您使用上。直到遇到了Bluemix才感觉，传统企业用户上云，有了真正的希望。

企业上云，做什么？

现在都在讲，云计算是趋势，是未来技术发展方向，于是无论是行业用户、大型企业还是众多的中小企业都在研究，要如何都自身的企业业务向云计算的方向进行迁移。但是做事情不能人云亦云，企业上云，首先要做的，应该就是问一下，要做什么？

企业上云做什么，这个问题的答案有很多，在这里，想和大家聊一下我个人对企业云计算应用的看法。纯属个人见解，未必十分全面。

中小企业

先从中小企业谈起，随着网络电子商务的兴起，尤其是近期移动端网络业务应用的迅速普及，对于传统实体店营销模式产生了巨大的冲击。产品销量的多少，不再受店铺地理位置好坏的制约，但与网上虚拟店铺或APP所受到的关注度息息相关。未来中小企业即便不能像京东、淘宝一样抢占电子商务的制高点，也肯定不会将自身业务销售的身家性命完全托付于他人。因此，对于中小企业而言，借助公有云台，建立一个供销存一体的销售平台，对现有客户进行维护，同时吸引和扩展新的用户，还是很有必要的。

大型企业

对于大企业来讲，产业升级就是关系到企业生死的一个魔咒。而可否实现企业信息化管理，将各种信息化模块进行整合，又是产业升级的一个主要组成部分。而在这方面，云计算平台，无论是私有云平台，还是公有云平台，都有着其得天独厚的技术优势。企业如何借助公有云平台对其业务进行发布，借助私有云平台对内部数据进行整合，将是未来一定时期内，大型企业信息化技术转型的一个主攻方向。

行业用户

行业用户的业务应用规模十分庞大，目前也具备了比较全面的信息化管理手段。但是尚存在着硬件系统繁杂、臃肿、数据存储分散、系统升级扩容因难等一系列的问题。这些问题也需要通过将业务逐步向云计算上进行迁移来妥善解决。

企业上云之难

中小企业、大型企业、行业用户现在都有着对云计算的应用需求，然而企业上云就真的可以一帆风顺吗？下面，让我们归总一下传统企业用户上云，将会遇到哪些难关，而IBM Bluemix又是如何协助用户解决这些问题的。