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Gartner的“2017年CIO议程调查”显示，有79%的人都在共享标准化数字平台，以求实现互惠互利。这源于用户对于软件服务无所不在的需求，采用灵活的现代化云技术则可满足这一需求，而构建基于云的环境貌似困难重重……