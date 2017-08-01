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科技行者开源驱动数字化转型
OpenStack已担大任

第三期

本期重点Highlights
  • 1 7年来，作为开源云框架的事实标准和最成功的开源社区项目之一，OpenStack已经在超过80个国家和地区使用。具体到中国，在强调自主可控、日益重视创新的大背景下，OpenStack备受推崇，如今在OpenStack基金会中拥有一个白金董事成员和10个黄金董事成员。
  • 2经过7年来不断的版本迭代升级，今天的OpenStack已经发展到包含虚拟化管理、SDN、SDS 服务编排和容器管理等功能的开源项目集合，并且被主流软硬件厂商支持或集成。其核心功能模块都已经日趋成熟、可用。
  • 3在OpenStack云的落地过程中企业需要基于自己的业务需求和技术势力，来具体考虑实施路径，而不要盲目跟风。尤为值得注意的是，OpenStack的实施和维护是一个旅程，是一个长期的过程。
本期嘉宾Speakers
  • 赵鹏 中国福利彩票发行管理中心项目经理
    赵鹏中国福利彩票发行管理中心项目经理
  • 张家驹 红帽资深架构师
    张家驹红帽资深架构师
  • 戴鲲 Forrester首席分析师
    戴鲲Forrester首席分析师
  • 邹大斌 至顶网副总编
    邹大斌至顶网副总编
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下期预告Preview
破解混合云管理难题
今天的企业对云已经不再陌生。它们或者基于自己数据中心部署专享的私有云，或者选择阿里、Azure等公有云，或者兼而有之，多种云同时并存，特别是多种公有云、不同架构私有云同时存在，给云的管理带来了挑战。其中有哪些具体的挑战，如何解决，以及如何制订一个长期的多云管理战略等，本期将重点关注这些问题。
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