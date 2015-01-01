 企业为降低成本迁移到云端却最终花费更高

据451 Research称，企业采用云计算已经造成了一个悖论：尽管企业转向云以降低成本，但其中大多数企业最终在其云基础架构上的花费，要比他们自己创建数据中心中的花费还要高。

至顶网软件频道消息： 据451 Research称，企业采用云计算已经造成了一个悖论：尽管企业转向云以降低成本，但其中大多数企业最终在其云基础架构上的花费，要比他们自己创建数据中心中的花费还要高。

451 Research近日在其最新发布的云采用研究报告中表示，支出增加的主要原因是企业一旦迁移到云中就会增加消费，并称，云资源的浪费是第二大因素。

451 Research在调查中得出结论：“现实与预期不符”。调查发现，成本是企业采用云的主要动力，同时也是迁移后的最大痛点。

451 Research发现，大多数公司将工作负载迁移到云后能立即看到成本的节约。但是， 这些前期节约下来的成本被451 Research所谓的“转换成本”（将应用率先迁移到云的成本）侵蚀了。此外，随着企业使用越来越多的云资源，“基础设施成本缓慢而稳步地增长”。

451 Research称，“云是一种便宜且易于获得的技术。人们消费越多，花费就越多，就会忘了控制或者限制消费。”

451 Research将这称为“杰文斯悖论”，也就是易于获得技术和成本的降低，会促使开发人员和管理员消费得更多。单位成本是降低了，但是总成本却在增加。

一旦成本开始失控，有些企业会把一些工作负载迁回到自己的数据中心内，有些企业试图实施资源治理准则或优先考虑某些项目的消费，还有一些企业会由个别部门负责云成本，并提供预算激励措施来控制成本。

451 Research的结论是，企业正在进入一个新的阶段，在这个阶段他们试图降低成本，同时实现“灵活的IT消费”。

该研究断言：“我们正在进入效用计算的崭新世界。

451 Research表示，效用计算要求企业对于如何以及在何处使用云资源变得更具选择性，这种趋势已经越来越普遍。451 Research援引了这样一个事实：去年有34％的企业将公共云中的应用和数据从公有云迁移到本地或者私有云环境中。

451 Research表示，云计算成本的不断上涨导致治理工具使用的激增，这种工具旨在帮助企业控制支出。不过，尽管这种工具可以提供帮助，但仍有不可避免的浪费资源。