Splunk将终止对Mobile App的支持

Splunk公司在上周末发布了最新消息，表示到2018年8月13日，“我们将不再支持Splunk Add-on for Mobile Access和Splunk Mobile App”。

Splunk正在制作一些新的移动方面的产品，这意味着以前的移动方面的工作将被放弃。

该公司在上周末发布了最新消息，表示到2018年8月13日，“我们将不再支持Splunk Add-on for Mobile Access和Splunk Mobile App”。

两者都将继续工作。但是，在8月中旬之后，它们将不再代表Splunk的技术发展水平了。

Splunk的替代产品将反映出“对目前应用程序的一些关键功能的极大改进。而且，我们正在致力于用不同的形式和技术，让Splunk数据变得更加易于访问。”

不同的形式？Splunk目前的移动方面的工作集中在iOS和安卓平台上，两者都提供智能手机和平板电脑。除非Splunk对新兴的客户端设备有不同凡响的独特见解，否则我们只能认为它要么就是在做一些增强现实功能，要么就是做一些语音助理方面的工作，或者两者兼而有之。

看起来似乎这家公司打算给系统管理员一些工作，因为Splunk Add-on for Mobile Access是该公司让你登录需要SSO用户认证的Splunk实例的工具。Add-on没有了之后，不用太多时间，我们就可以设想安全访问Splunk会以完全不同的方式完成了。

无论Splunk公司正在做什么，它都还处于测试阶段，而你可以点击这里报名参加测试。

《The Register》上周采访了Splunk，并被告知这家公司认为它会在其2018年10月份的年会上爆出重大消息。这些应用程序将于2018年8月份被弃用，这暗示着这家公司可能会在八月份发布一些消息。或者它正在等待年会。无论如何，让我们拭目以待吧！