谷歌云收入增长53％ GCP加快增长步伐

Alphabet今天首次披露增长最快的两个部门，分别是Google Cloud和G Suite

Alphabet今天首次披露增长最快的两个部门，分别是Google Cloud和G Suite，收入总共增长53％，达到26.1亿美元，而YouTube收入增长31％，达到47.2亿美元。

但是，第四季度财报数据有些令人失望。谷歌母公司Alphabet表示，第四季度的利润为106.7亿美元，合每股15.35美元，比去年的89亿美元（合每股12.77美元）有所增长，这主要归功于第四季度0%的有效税率。收入增长17％，按固定汇率计算，增长19％，达到460.8亿美元。

根据FactSet的调查，此前分析师平均预期的当季每股利润为12.57美元，营收469.3亿美元，这意味着谷歌的利润超过了预期，但收入未达预期。

Alphabet股票在盘后交易中下跌近5％，在常规交易中上涨了3.5％，至每股1,482.60美元，市值保持在1万亿美元之上。该股自从去年10月第三季度收益疲软中恢复过来之后，今年已经上涨了约7％。

这是谷歌首席执行官Sundar Pichai从去年12月联合创始人Larry Page那里接受整个Alphabet以来的第一份财报。投资者普遍对Pichai的上任持乐观态度，他们认为，Pichai可能对Alphabet长期亏损的“其他赌注”（例如Verily医疗部门和Waymo自动驾驶汽车部门，以及一些金融业务）更为谨慎一些。Pivotal Research Group分析师Michael Levine在最近给客户的报告中这样写道：“这一变化让我们看到了这支股票多方扩张的最大选择空间。”

在准备发言中，Pichai提到了将继续投资“深度计算机科学”（包括人工智能、环境计算和云）的好处。他说：“我对我们在搜索领域不断发展、扩展两个新的增长领域感到非常满意，YouTube年广告收入已经达到150亿美元，云的收入已经达到100亿美元。”

不断崛起的云

尽管云计算只占整体收入很小一部分，但已经足促使Alphabet愿意透露更多关于云业务的相关信息。现在，云计算业务与Alphabet“其他收入”（包括Google Play应用、智能手机、智能音响）是分开的，这些业务增长10％，达到52.6亿美元。

Pichai在与分析师的电话会议上表示：“我们对Google Cloud的发展感到非常满意。”他说，谷歌云规模在5000万美元以上的交易数量增长了一倍多。他说：“无疑，我们做的生意越来越大。”

云计算和其他收入这两项总计78.8亿美元，远低于分析师预期的86.5亿美元。这意味着硬件收入可能是收入不足的主要原因，但是利润水平较低的硬件也可能有助于提高净利润。

Pichai特别指出谷歌的Google Cloud Platform。他说：“ GCP的增幅明显高于Google Cloud的整体增幅。”去年的增幅相比2018年有所加快。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为：“就2019年来说，可能云计算业务的数据看起来‘足够好’，当然也很抓人眼球。但是，云部门需要比YouTube增长得更快，以显示整个谷歌与市场的相关性。然后，Google Cloud需要追赶上AWS和Azure。云计算是规模经济业务，Google需要扩大规模。”

Google的云计算业务增长速度要快于AWS。上周AWS公布第四季度总收入接近100亿美元，增长34％。但是，谷歌的增长仍然不及第二名微软。上周，微软公布第二季度财报超出了预期，Azure云基础设施服务收入增长62％，但低于上一季度的76％。微软通过美国国防部备受争议的JEDI合同获得了巨大收益，该合同未来十年可能贡献高达100亿美元的价值。

Pichai指出，基础设施方面Google Cloud Platform的增速超过了G Suite，这意味着谷歌的增速至少要接近Azure，甚至要超过Azure。

尽管Google Cloud Platform仍然落后于领先的AWS，并在很大程度上与微软差距甚大，但有分析师仍然看好在首席执行官Thomas Kurian领导下的公司发展前景。Pivotal的Levine写道：“在Thomas Kurian的领导下，我们对GCP持有建设性的看法，这将是至关重要的一年，谷歌将在2020年及以后不断得到改善。”

同样，Global Equities Research分析师Trip Chowdhry指出，Google Cloud的合作伙伴生态系统已经扩大到囊括知名系统集成商例如Infosys、Accenture和Deloitte，这是吸引更多大型企业客户的关键。他还提到了Anthos，谷歌的混合云服务，该服务允许应用运行在任何云或者本地数据中心中。

谷歌首席财务官Ruth Porat表示，2019年积压订单金额为114亿美元，几乎全部与Google Cloud有关。她特别提到了该季度Anthos的“强劲吸引力”。谷歌已经承诺未来三年将把销售人员的数量增加两倍。

该季度的资本支出总额为60.5亿美元，低于第三季度的67.3亿美元以及去年同期的70.8亿美元，这些支出大部分用于谷歌自身运营以及云服务的数据中心。

Alphabet所谓“其他赌注”的部门运营亏损20.3亿美元，而收入仅为1.72亿美元，去年同期亏损为13.3亿美元，收入为1.54亿美元。

尽管如此，广告仍然是Alphabet业务的主要推动力，特别是来自搜索广告和YouTube的广告收入，总计增长了18％，达到319亿美元。 eMarketer首席分析师Nicole Perrin表示：“YouTube增长强劲，收入超过了eMarketer的预期。”

尽管如此，由于美国各联邦和州政府持续调查广告反托拉斯问题、搜索偏见以及谷歌管理安卓移动操作系统的方式，使其广告业务仍处于阴云笼罩之下。路透社今天报道说，司法部官员将在星期二会见州检察长，讨论他们的调查结果。亚马逊、苹果和Facebook也都面临着各项调查。