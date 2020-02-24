疫情下的家居行业“生存法则”——转思路练内功

目前疫情评估影响最大的是消费服务业。而家居建材业家居装修作为大众的刚需之一，将会受到怎样的影响，又会迎来怎样的机遇呢？

2020年伊始，新型冠状病毒从武汉爆发，迅速波及全国。受疫情影响，学校延迟开学、企业延迟复工，打乱了所有人的日常生活和工作，也给各行各业带来了不同程度的影响。

其中，目前疫情评估影响最大的是消费服务业。而家居建材业家居装修作为大众的刚需之一，将会受到怎样的影响，又会迎来怎样的机遇呢？近日，至顶网记者采访了某家居建材企业的技术团队负责人刘则（化名），来听听他的看法。

根据刘则介绍，该企业提供“硬装、软装、家具、家电”一站式解决方案，以及装修顾问、室内设计、材料选购、施工服务、品质监控等全流程的装修服务。

“面对疫情，我们能做什么？”

坦白讲，对每个消费者来说，装修，是个注重体验的事情。抱着装修单效果图，看不懂，体验感差，只能靠电话沟通，效果往往很不理想。去门店亲眼看看，才真正让消费者放心。

从长期来看，家居行业以“线上决策，线下支付”为主。疫情之下，正是这样的特性，让本身就重视门店经营的某企业，陷入了困境。“我们也做线上电商，但线上引流最终的目的，是转化成真实的变现，转成实际交易跟装修相关的这些主辅材。比如，我买了电线，但疫情期间，没人安装，没人服务，这就是个问题。不仅仅是我们公司，同行的企业都有这个问题。“刘则说。配送、安装、退货、维修，实体门店更容易解决这些繁杂的问题。或许，这能够从侧面解释，为何阿里京东等互联网巨头纷纷持巨资入局家居建材行业后，成效却不那么明显的原因。

疫情发生后，某企业的现金流面临巨大的挑战，要交门店租金、要付员工工资，在没有营业收入情况下，某企业“很难”。

“我们做门店经营的，疫情对我们的影响是很巨大的。这个很明显，客户不到店，你什么业务都做不了。“刘则说，“重体验、高价、低频“——是整个家居建材行业的特点，如今，以往依靠线下运营的所有活动、物料或营销都无用武之地。

“面对疫情，我们能做什么？”不仅是某企业，也是整个家居建材行业最关切的问题之一。

蓄客的另一种思路

对于整个家居行业来说，如果没有疫情，二月和三月，正是销售旺季；但现在家居卖场、经销门店经营受阻，“线上蓄客“成了当前的主要工作。

”虽然我们现在成不了交易，或者说没办法落地下来，但我们可以做一些蓄客，跟客户保持沟通，把用户沉淀下来。等疫情过去，再变现的时候更方便一点，为线下做一个准备。”刘则说。

在疫情期间原本有装修需求的用户，如今也只能在网上提前做功课。这是家居行业在互联网上进行蓄客的最佳时机。在线直播、线上销货、攻略种草，某企业加强这些线上布局，主动拥抱互联网，以应对疫情影响。

某企业陆续开展 “直播带您逛家居，和专业设计师零距离学家装设计“、”在线聊装修、设计、选材料、看样板间“等线上活动，还全面升级了在线服务——线上定方案、在线设计签约、线上签合同等等。

听说还有某企业设计的720度的全景效果图。“云上看房”也未尝不是一种有趣的体验。

练内功不易

除了业务层面侧重点的改变，为了公司尽可能正常运转，某企业也在“练内功“。

“原先中层管理者在分配工作、把握员工工作节点上，协调起来都很方便。面对面沟通效率更高。“刘则表示，但疫情当下，某企业不得已改变上班及员工工作模式，职能部门员工启动在家学习、办公及远程协同模式。

“复工之后，反而比平时要更忙。特别是复工的第一周，早九点到晚九点，远程办公不停，效果也没有原来好。”刘则认为，对于某企业来说，远程办公的模式还需要不断适应。

其实某企业从2019年就开始使用飞书，体验线上办公。“说实话，远程办公的这些软件，没有到事情上的时候，还真是体验不出来，也看不出哪个好坏来。但是等疫情出现之后，就能发现很大的问题了。“刘则在使用了TeamViewer、企业微信、飞书等远程办公软件之后，发现他们各有优缺点。

比如，在实际操作中，某企业的产品技术团队经常使用TeamViewer，“如果是几个人还好说，但是疫情发生之后，公司内部大面积地使用，又不太适应。”除此以外，企业微信会议人员受限制，飞书也不是很稳定。

”开会时有的人听不到，或者特别卡，你在这讲，别人却不知道你讲的啥，有的时候分享文件不同步。“复工头几天，刘则就遇到视频会议严重延迟、卡顿或无法进入的情况。目前，远程办公软件经过优化之后，刘则表示现在的使用体验已经好很多。

当然，技术层面只是“面子”，文化层面才是“里子”。技能模式和云办公模式所带来效率的改变，并不会随着疫情消失而消失。对于某企业而言，这是一种新的尝试和挑战。

当谈及疫情过后的公司发展方向，刘则表示，“家装不是日用百货，需求是可以被延迟和压制的。“家装需求始终存在，它是一种刚需。因为疫情的出现被压抑、被滞后了。疫情结束后，存量会延期兑现，可能还会出现一波可观增长。

微博上有人调侃，“鼠”年，就是13亿全国人民宅在家里，躲着一只叫“疫情”的猫。经过这次疫情，我们每个人深刻感受到——家，成为了我们每一个人最后的堡垒。经过漫长的宅家生活之后，改善居住环境，成了每个消费者内心的共鸣和向往。

对整个家居行业而言，未来居家生活朝着哪个方向走，也成为其思考的重要问题之一。