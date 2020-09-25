RPA，让每个人都有一个“软件机器人”

未来RPA机器人会时刻陪伴在大家的左右，就像大家用的Word、Excel一样，成为我们每个人每天使用的一个小工具

RPA(Robotic Process Automation，机器人流程自动化)是通过特定的“机器人软件”，模拟人在计算机上的操作，按规则自动执行流程任务。RPA使用用户界面（UI）捕获数据并模拟人类操作应用程序。它们能够识别、触发响应并和其他系统进行通信，以此来执行各类重复性任务。由于软件机器人不需要休息、也不容易犯错，而且其使用成本也远远低于人类员工，在用工成本居高不小的当下，RPA市场正在迎来高速增长期，尤其是今年疫情以后。

随着RPA市场的成长，一批公司也脱颖而出，于2005年在罗马尼亚建立的UiPath正是其中之一。不久前，UiPath宣布已完成2.25亿美元E轮融资，交易后估值达102亿美元，UiPath的年度经常性收入超过4亿美元，成为RPA市场的一个明星企业。不久前，UiPath 举办了UiPath 2020年度峰会，会议期间UiPath高管接受了记者采访，分享了对RPA市场的一些看法和观点。

不只是降本增效

在用电脑进行工作时，不少人都有一个共同的感受，重复做同样一件事很令人厌烦（如重复打开文件夹、打开文件，粘贴或者拷贝），如果流程再多一点还容易出错。而这种流程性的工作交给RPA却非常合适，通过RPA可以全天候的、准确而且高效率地完成工作，几乎不犯错误。这正是RPA技术的一个主要优势，通过流程自动化改造，可以把人从大量重复性劳动中解放出来，从而成为企业降本增效得力助手。当然，降低成本提升效率只是RPA的众多优势之一。

UiPath大中华区总裁吴威

UiPath大中华区总裁吴威告诉记者，除了降低成本、提升效率之外，RPA其实还能带来以下三大好处：

第一，提高员工的参与度。借助RPA的帮助把很多重复的、跟机器交互的工作交给RPA机器人，让员工做真正值得做的工作。吴威举了一个例子，在新冠疫情期间一家在线零售商要招十万人，这个工作如果完全由人做几乎是不可能的，后来用了UiPath的机器人完成审核、面试安排，最后成功招聘的人数达到惊人的17.5万人。

第二，改善客户体验。借助RPA完成很多后台工作从而可以节约员工时间，让员工能更好地倾听客户需求，服务客户。UiPath就曾帮助某客服中心将客户排队等候时间缩减了20%。

第二，最大程度地降低风险，帮助合规、因为机器人很少犯错误。

吴威特别强调了RPA对员工参与度的提高，因为RPA能够把IT的专业性弱化到普通的业务人员也能参与的程度。“正如过去很复杂的IT工具现在都变成了我们个人可以使用的工具，现在RPA带给大家的也是这种易用性。RPA把很多需要完成的后台任务交给机器人来完成，让机器人来跟后台各种各样复杂系统做交互。这也是RPA技术增长这么快，两年增长了十倍的重要原因。”吴威在接受采访时表示。

联想IT运维部门是RPA技术的实践者，通过与UiPath合作，在业务流程有异常的时候，RPA就会自动触发相关的报警和修复动作。谈到RPA，联想集团全球IT运维总监邱雯表示，有两点给她印象最深，一个是RPA的开发是轻量级的，即不需要侵入式的开发。另一个是把员工从重复操作中解放出来，提高了工作效率，让员工有更多的时间从事创造性的工作，从而有了更多提升自我价值的机会。

从自动化到超自动化

近几年，AI技术普及很快，AI和各种技术的结合也呈加速趋势，而RPA+AI也正是RPA行业的热点话题。在Gartner预测的2020年十大战略技术趋势中，排在第一位的“超自动化”就与RPA有关。根据Gartner的解释，超自动化是多种机器学习（ML）、打包软件和自动化工具相结合的产物，其核心正是RPA+AI。

具体而言， “超自动化”就是将几种流程自动化工具和技术相结合，增强能力，为更多工作实现自动化。它以机器人流程自动化（RPA）为核心，添加人工智能（AI）、流程挖掘、分析和其他高级工具，全面扩展自动化组合能力。借助超自动化，组织可以为越来越多的知识型工作实现自动化，让每个人都能有机会参与全面数字化转型。

UiPath中国区售前总监陈磊

UiPath中国区售前总监陈磊举了一个例子来帮助理解“超自动化”：一家保险公司用聊天机器人做内部报销，报销流程就是与之聊天。如果要报销，它就要求报销人用手机上传发票，发票上传后通过OCR技术进行识别，系统识别完这是什么发票以后，RPA会到差旅审批的系统里面去检查，之前是不是申请过报销，是否符合报销规定。如果符合就报销，这就是一个超自动化的例子。

陈磊介绍说，很多客户非常关注超自动化。UiPath也有相应的解决方案，通过与人工智能的结合，让RPA与客户流程深度融合，从而发挥出更大的价值。

不过，面对RPA市场正处于高速增长的大环境，UiPath陈磊也指出，RPA在落地过程中还存在一些困难，包括缺乏管理层的支持、战略和目标不清晰、选择了错误的软件平台、员工抵制等。其中员工的抵制很普遍，值得关注。

陈磊解释说，员工可能怕丢失工作，抵制RPA可以理解，但也没必要。简单重复的工作被机器取代是趋势，人解放后有时间可以做更多有价值和不可替代的工作。

采访中，吴威特别提醒说，真正的RPA一定是轻IT工作的，就是不需要深度定制的。

“我们认为，未来RPA机器人会时刻陪伴在大家的左右，就像大家用的Word、Excel一样，成为我们每个人每天使用的一个小工具，随时帮我们解决一些问题。”吴威总结说。