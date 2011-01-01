微软计划在Azure云里构建地理数据“世界图”

微软构建了不少数据索引“图”。之前的图计有Bing知识图、Office图等，最近又推出了LinkedIn专业图。微软本周宣布了另一个图计划：大名“世界图”。微软将与HERER、TomTom、Esri合作构建地理数据索引图。

微软构建了不少数据索引“图”。之前的图计有Bing知识图、Office图等，最近又推出了LinkedIn专业图。

微软本周宣布了另一个图计划：大名“世界图”。微软将与HERER、TomTom、Esri合作构建地理数据索引图。

未来世界的数据图不仅仅是用于汽车或其他导航的数据映射而已。微软发言人表示，未来世界的数据图将提供在“微软公司内乃至微软开发系统里提供全套的定位功能。”

世界图将替代目前驱动必应（Bing）地图的数据吗？微软发言人表示，世界图要做的不止这些。

该微软发言人表示，“微软的几个业务都用到BingAPI(应用程序编程接口)提供的基于位置的功能。Azure现在在生产、交通、智能城市方面得到更广泛的采用，因此我们认为在一些新兴场景和用例里存在更紧密地整合云功能的需求。就概念而言，我们觉得Azure定位服务是我们目前提供的BingAPI的超集。”

笔者问起世界图的数据是否会提供给其他公司使用，该微软发言人称，世界图“将由微软及合作伙伴(HERE、TomTom、Esri)构建，会将其他第三方图的扩展性考虑在内。”

微软发言人表示，微软和合作伙伴现在还处于开发阶段，至于世界图数据何时可用，“目前并未敲定时间表”。

微软和HERE(及之前与诺基亚)之间有十几年的合作伙伴关系历史，微软的必应、Cortana、Windows、Office用的映射/定位数据来自该合作伙伴关系。

微软和HERE曾在12月15日宣布，两家公司签订了一项“多年战略商业协议”。根据该项协议，HERE将继续在一段时间内为微软提供自己的映射数据。(具体时间长度未公开。笔者问起时，回答是数年。)HERE协议扩展部分特别提到微软可以在汽车系统里使用HERE的数据和服务。

另外据了解，微软与TomTom结成新的合作伙伴关系，目的是将基于位置的服务整合到Azure里。据微软介绍，由此而生出的服务的目标市场是构建位置感知的企业、手机、网站和物联网应用方面的开发人员。微软官员本周表示，TomTom将提供地图及技术，例如TomTom的高清晰度地图及用于自主驾驶的技术RoadDNA技术。

微软曾在一年前宣布调整旗下的连接汽车策略。微软不会再试图将Windows内置到汽车里，目前微软正在积极做开发工作，以期为汽车制造商提供用于汽车的生产力套件和其他服务。

Esri拥有地理信息系统(GIS)技术，Azure运行的就是该公司的地理信息系统(GIS)技术。GIS用到基于位置的数据输入，如气象数据、社交媒体网页的信息、实时传感器数据(包括HERE和TomTom的数据)。Esri和微软曾联合整合过一些旗下的产品，如Esri ArcGIS地图与微软PowerBI的整合。