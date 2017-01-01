 Ansible 深度解析

2018年1月23日，红帽联合至顶网在上海举办了“Ansible Automates”大会，本地大会以“智能 自动 规范——迎接自动化运维新时代”为主题。大会上，红帽首席方案架构师张家驹对Ansible产品进行了深度解析。

至顶网软件频道消息： 2018年1月23日，红帽联合至顶网在上海举办了“Ansible Automates”大会，本地大会以“智能 自动 规范——迎接自动化运维新时代”为主题。大会上，红帽首席方案架构师张家驹对Ansible产品进行了深度解析。（以下为录音整理）

红帽首席方案架构师 张家驹

Ansible的设计哲学

首先我们来看Ansible的设计哲学、设计理念。我们看它的logo非常简洁，一笔写出这样的A字，没有多余的部分。它在表达一个非常简单的哲学信仰，我们认为是复杂性是抹杀生产力的。

举一个非常简单的例子：早年我做开发的时候，做了很多高可用的系统，无论是闭源的还是开源的高可用的系统。我们要考虑，是不是要做双机之间的热备，做心跳的监控。当我们做这些事情的时候，发现即使做了热备和监控，还是不能满足要求，所以我们要加很多的策略、很多规则。规则加多了之后，我们系统变得越来越复杂。Ansible，它很大的价值或者说设计理念，就是尽量的简单化，我们通过简单的手段去保证一个复杂可用性、可靠性的问题、扩展的问题。不用做过度的设计。

第二点，整个设计过程中，我们要最大程度贴近自然语言。这块我们更多考虑到人机交互的界面，因为软件毕竟是给人用的，所以人机之间的交互界面很重要。最精确的语言是面向机器的语言，你告诉它往计数器写这样的数字，它就是写这样的数字，但是过多面向机器的语言，人理解起来就比较费劲。如果更多的面向人，可能它是不是保证很大的确定性，是不是有技巧在里面就有这样的问题。折中这两点，Ansible给大家提供的界面就是这样的语言，后面我们也可以通过我的演讲，和大家尽可能探讨一下Ansible到底是什么。我觉得确实不是简单的标记性的语言。

第三点，以确定性替代不确定性。其实我们讲确定性、不确定性，我们中国有一家著名企业的老总经常讲，以确定性代替不确定性，包括我们给客户服务的时候，这种要求客户也非常需要的。如何以确定性代替不确定性，比如设定这样一个Ansible：30秒种之内返回给我一个确定的结果，如果不返回，就是失败了。把它调用过来，给我一个返回，要么是成功，要么是失败。后来为了提供系统整体高并发，高可靠的东西，我们采取了一些异步的消息队列。

Ansible 概览

前面说的方法论大家会觉得云里雾里，下面我们深入Ansible里面，因为Ansible本身部署起来就是非常简单的。看这个图中间画了笔记本，就是Ansible整个运行时的环境，这部分程序代码是可以跑在你的任何一个设备上，基本上只要是一台机器就可以跑Ansible这样的软件。

那Ansible这个软件是管理大多数机器的，它是管理端，是管到若干台机器，它通过SSH这个通道管理这么多台机器。这里面有一个好处，它最大程度地利用本身的功能，所以说我们讲Ansible要管理另外一台机器，如果另外一台机器没有和你对应的接口，你是没有办法管理的。对于不同的网络设备、存储设备也会有对外暴露的接口，通过这样的接口管理。左边有Inventory，也就是说我们做什么事情，我们像一个剧本一样，所有事情都写在这个文件里面，通过这台机器就可以分散到不同机器上执行了。当然了，对于里面细节的东西，比如这个东西你要推到一千台机器或者一万台机器上，你是一起推还是分批推，也里面有细节的东西，就不再深入太多了。

我们看一下Inventory这里，这是静态的列表，是不变的。另外一种情况是动态的，我被管理的机器是发生变化的，现实中我们也经常遇到这样的问题，比如我将机器放到里面，需要做同样的配置，这里面Inventory比较方便的地方就是列表的格式，实际上就直接解析为这样的文件，如果你是可执行的脚本。右边我是简单把流程写了一下，如果是简单的脚本，会通过你脚本取得你当前的列表。大家如果这个环节里面，对接不同的底下的平台，实际上通过这个脚本你就可以取得当前的动态节点列表。

这里面可能大家会问这样的问题，静态的很好理解，静态就三台机器，如果是动态，有可能我取的时候，把节点取出来了，然后运行了，再取就不一样了，这样同步的一致性肯定是需要考虑的。这个里面实际上就印证了我开始说了Ansible简洁的设计。对于这里面的运维操作，实际上就像互联网很多应用的推送一样，我不一定所有东西都是实时的，所以这里面让你业务部需要那么强的实时性。

第二点，简单说一下Ansible的模块，在第一张简单架构图里面没有显现出来，另外就是playbook要执行哪些剧本，这些最基本的功能模块。通过这两条简单的命令，就很容易熟悉Ansible各个模块，以及他们是怎样使用的。

接下来说一下幂等性，就是这个东西是可重复的，我们不管执行多少遍，结果都是一致的。这里面举了一个简单的例子，比如我们要启这样的服务，实际上这里面我们对应了Ansible里面是以模块指定名字和它的状态是Started。这是简单的例子，可能这个例子太简单了。我举另外一个例子，比如你拷贝一个文件，在你拷贝的时候，我要确认你在目标有没有这样的文件，如果有就不用拷贝了，如果没有就拷贝一下。所有的功能都在这里的模块实现的。

模块过去之后，我们对模块进行编排，这样的话，我们就有剧本这样的概念，也就是playbook。playbook是以YAML的格式写的，实际上在Ansible里面，我们有这样的一个执行引擎，解释引擎解释这个YAML文件。

我们简单看一下剧本长什么样子，这里就是简单的一个playbook，我大概从上到下捋一下，几个关键的东西，当然里面可能有其他的关键字，这里面简单的playbook，我是了解Ansible，我不了解Ansible也理解了八九不离十，但是我们理解了里面的关键字，可能我们就里面的程序是语言关键字：name、host、vars、tasks，这是一个简单的playbook。

Ansible 开启 IT 自动化的新时代

Ansible的大部分东西，还有很多细节无法通过30分钟的演讲展现出来，但是Ansible出现之后，我觉得它很大价值就是相当于通用的语言，之前我们的很多配置、运维，在不同组织内部都有自己的一套东西。提到这种运维，大家可能说，我们现在也运行一个系统非常良好，但是有了Ansible之后，我们发现以它的简洁这种方式，可以把你之前很多的业务流程进行简化并且统一过来。我们通过Ansible，可以在不同语言之间进行沟通。时间关系我就讲到这里，谢谢大家。



