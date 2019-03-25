“2018年10大最有影响力行业会议”评选正式启动

作为至顶网一年一度的凌云奖评选的一部分，“2018年10大最有影响力行业会议”——由你来评选！

作为至顶网一年一度的凌云奖评选的一部分，我们今年继续进行“10大最有影响力行业会议”评选。此次评选我们提前梳理了39个行业会议作为候选，都是内容丰富、市场认可度较高的会议，涉及多个不同的领域和行业，欢迎大家踊跃投票。

尽管2018年中国的整体经济形势面临很大的下行压力，但透过行业会议这个窗口，可以看到科技行业市场依然非常活跃，一些延续了多年的传统大型会议依然继续存在，并受到广泛关注。另一方面，在新兴技术市场，特别是人工智能相关的会议活动大量涌现，从中可以看出市场对新兴技术的关注度非常高。

在我们梳理的众多行业会议活动中，究竟哪些是受你关注和认可的，欢迎你投上自己的一票，借此也可以和大家一起，从行业会议这个视角来分享2018年科技行业的关注热点和发展趋势，共同感知这个市场的冷暖，同时也为您的相关决策提供参考。

需要说明的是，为了突出市场导向、彰显市场的主导作用，“2018年10大最有影响力行业会议”参选会议的主办方都是企业或者厂商，政府和各种行业协会/学会主办的会议这次不在参选行列。

欢迎登录投票链接：http://www.zhiding.cn/vote/industry，或者扫描下面的二维码，进行投票。