全年盘点：2017最酷的10家物联网初创公司

2017年，物联网成为投资者和初创公司的头等大事，思科和英特尔等公司在持续投资那些覆盖工业物联网、物联网安全和其他领域的物联网初创公司。很多物联网初创公司已经开始认识到，将解决方案投入市场的过程中合作的重要性，特别是与系统集成商的合作...

物联网初创公司

2017年，物联网成为投资者和初创公司的头等大事，思科和英特尔等公司在持续投资那些覆盖工业物联网、物联网安全和其他领域的物联网初创公司。

很多物联网初创公司已经开始认识到，将解决方案投入市场的过程中合作的重要性，特别是与系统集成商的合作，包括Pwnie Express和Armis等公司在过去这一年中发布了旨在构建渠道计划的新项目。

与此同时，其他初创公司继续通过风险投资募集资金，用于市场调查、产品开发和上市策略。以下是2017年最酷的10家物联网初创公司。

Armis

CEO: Yevgeny Dibrov

物联网安全初创公司Armis创建于2015年，提供一个无代理的安全平台，让企业看到和控制任何设备或者网络。

该公司首席执行官Yevgency Dibrov表示，Armis的平台将“密切”了解每台设备，让企业能够将他们的设备以一种不会将企业置于危险之中的方式连接起来。该平台让企业能够完全可见到他们环境中的每台设备，追踪这些设备的行为——阻止设备连接到不当网络或者有异常行为的设备，不管这些设备是否由IT管理。

这家初创公司在6月宣布融资1700万美元，希望借助这笔资金打造围绕自己无代理物联网安全平台的渠道计划。

Augury

CEO: Saar Yoskovitz

Augury让诊断技术能够物理地捕获机器独有的声学指纹，分析数据，并在发生任何潜在故障之前发现问题。

Augury的手持设备可以“倾听”机器，实现对关键操作技术（如泵、风扇、冷却器和HVAC系统）进行分析。这家位于纽约的公司还能够让工企客户持续监控非关键机器上的数据。Augury的平台包含一个管理平台和补充的移动应用，这样工业企业客户就可以看到有关机器的各种趋势和统计数据。

Claroty

CEO: Amir Zilberstein

Claroty成立于2014年，为工业工作场所的粒度运作技术网络元素提供保护。该公司让工程师可以通过其平台对OT网络进行保护，该平台包含对工厂车间的监控和管理功能。在首席执行官Amir Zilberstein的管理下，Claroty的团队由OT和IT网络安全领域的先驱者带领。

IoTium

CEO: Ron Victor

工业物联网初创公司IoTium主要是为制造行业确保网络基础设施的安全。

这家位于加州圣克拉拉的公司创建于今年，提供了一套网络即服务产品，确保传统站内系统连接到云应用的安全性。该公司在5月推出该产品，希望可以帮助制造企业环节工业物联网部署复杂性和安全问题的挑战。

CEO Ron Victor在5月表示，IoTium已经在A轮融资中获得840万美元，以此来扩大在一系列垂直行业的渠道覆盖，包括智能建筑、石油和天然气、交通运输、智慧城市等。

Pwnie Express

CEO: Paul Paget

Pwnie Express的物联网安全平台Pulse可以持续识别和评估所有设备和物联网系统，帮助客户为他们提供工具来对可能让系统暴露于风险中的威胁做出响应，该平台可发现所有设备并创建设备身份，然后让客户直接通过Pulse对任何威胁做出响应。

Reposify

CEO: Yaron Tal

Reposify创建于2016年，是一家物联网安全公司，从黑客的视角提供对网络、数字资产和所有设备的洞察。Reposify的产品可让企业从全局角度获得对网络的可见性，保护网络免受感染设备和易受攻击服务的侵害，轻松地发现、管理和监控数字资产。

Rigado

CEO: Ben Corrado

物联网初创公司Rigado主要提供无线硬件来帮助物联网制造商更快速地连接设备，且成本更低。这些模块可帮助企业连接云中的设备，而无需构建无线基础设施。

Rigado位于波特兰，6月初Rigado表示已经在种子轮融资中获得来自Oregon Angel Fund、Rogue Ventures以及其他投资方的330万美元。Rigado在新闻稿中表示，将利用这笔资金来扩大在欧洲和亚洲的全球覆盖，扩大物联网连接产品线，增加新的解决方案。

Samsara

CEO: Sanjit Biswas

初创公司Samsara主打连接互联网的传感器解决方案，其中包括的无线网关可以为工业客户把数据传输到云中的软件。这款以软件为核心的解决方案接收来自传感器的数据，加密并保护数据，将数据发送到云，在云中企业的云服务把数据聚合进行分析，以实现业务价值。

该公司通过定制和部署这款产品来帮助改善安全性、效率、合规性和最终用户满意度，面向来自一系列垂直市场的客户，包括运输、工业运营、公用事业和仓储等。

这家位于旧金山的公司由多位前思科Meraki业务创始人领导，在6月表示已经在C轮融资中获得4000万美元。

Tenable

CEO: Amit Yoran

Tenable Network Security是一家由前RSA总裁Amit Yoran领导的安全初创公司，最近打造的新平台旨在解决连接操作技术资产。

这家位于马里兰州哥伦比亚的公司在6月发布了基于云的Tenable.io平台，帮助企业组织发现他们的操作技术资产并确保其安全性。有了Tenable.io，制造企业就可以拥有对他们全部资产的可见性。该平台采用Nessus传感器和第三方数据收集技术，随着越来越多制造企业采用物联网，这个平台可以解决制造企业在这个过程中遇到的OT安全性问题。

ZingBox

CEO: Xu Zou

ZingBox成立于2014年，旗舰产品是它4的检测工具IoT Guardian，一款基于设备“个性”的物联网安全产品。IoT Guardian利用机器学习能力发现和评估风险和基准正常行为，以及检测异常活动。